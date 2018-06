We starten waarschijnlijk in de min. Handelsspanningen en OPEC-geruzie heet het. En er zijn Duitse regeringscoalitiespanningen, die Mannschaft heeft verloren en Shell heeft het allemaal weer gedaan. Echt maandagochtend dus.

Here's how a trade war between the U.S. and China could play out https://t.co/GmWXWrvCAl pic.twitter.com/QLWucrcloa — Bloomberg (@business) 18 juni 2018

Wat er ook gebeurt, als de winsten maar stijgen. En dat doen ze nog altijd:

$SPX EPS estimate for Q2 is up 0.2% since March 31, but up 8.7% over the past 12 months. https://t.co/Z1zMLdJeUL pic.twitter.com/QV3vs580BD — FactSet (@FactSet) 17 juni 2018

Weinig bedrijfsnieuws is er voorbeurs, maar er is genoeg beweging. Kijk maar, vandaag is rood, zou Marco Borsato zeggen. China is overigens dicht vandaag.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws, eens zien of Royal Dutch hierop beweegt. Geldt ook voor PostNL, of wordt dit een gevalletje buy the rumour and sell the fact?

De Nederlandse schatkist is de afgelopen jaren miljarden euro's aan dividendbelasting misgelopen doordat aandeelhouders van Shell die niet hoeven te betalen. Dat schrijft althans Trouw. President-directeur van Shell Nederland Marjan van Loon reageert "stomverbaasd". Ze vindt de berichtgeving "tendentieus".

Het kabinet wil postbedrijven meer ruimte geven om samen te werken. Ook moet het in de toekomst mogelijk worden dat brieven meegaan met pakketbezorgers of andere bezorgdiensten, zegt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken).

In totaal investeert Heineken dit jaar £44 miljoen (€50 miljoen) in ongeveer een kwart van de 2900 Britse pubs van het concern, die onder de noemer Star Pubs & Bars vallen. In de afgelopen vijf jaar trok Heineken al £140 miljoen uit voor deze kroegen.

MountainShield Capital Fund heeft, middellijk gehouden via Wim Kemper, zijn belang in DGB stevig opgevoerd. Kemper heeft een kapitaalbelang en stemrecht van 29,35%. Dat was eerder nog 14,27%.

Google investeert een bedrag van $550 miljoen in contanten in de Chinese webwinkel JD.com. Beide bedrijven gaan daarbij wereldwijd samenwerken op het gebied van e-commerce, aldus een gezamenlijke verklaring.

De door Saudi-Arabië en Rusland gewenste productieverhoging door oliekartel OPEC en ondersteunende landen kan komende week stuiten op fors verzet. Iran, Irak en Venezuela zullen zich volgens Iran beroepen op hun vetorecht.

Als ik me even met Olies mag bemoeien:

Als ik t goed begrijp is die nieuwe #Shell rel gebaseerd op één hoogleraar die iets waarschijnlijk acht. Voor beleggers zijn hier de feiten: koers, Brent, winst en dividend in euro's. Niks mis mee... https://t.co/fIpXRuG5Ut pic.twitter.com/GyCvXJrPTN — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 17 juni 2018

Reuters heeft nog een Unilever nieuwtje:

The world’s second-biggest advertiser is cutting ties with digital media 'influencers' that buy followers to help make advertising more transparent https://t.co/XSxmky2akn by @MartinneG $ULVR $UNc pic.twitter.com/cdSYqxVL8a — Reuters Top News (@Reuters) 18 juni 2018

Analistenadvies:

DSM: naar €106 van €100 - Jefferies

De AFM meldt deze shorts:

De agenda is niet zo interessant, tenzij ECB's Mario Draghi de euro weer drie cent laat wapperen. Lijkt me sterk:

01:50 Japan handelsbalans -235B

10:00 Italië handelsbalans apr

16:00 VS NAHB huizenmarktindex jun 70

19:30 ECB's Mario Draghi speecht

En dan nog even dit

Zeg nooit nooit:

Dollar stays near a seven-month peak, but trade tensions limit gains https://t.co/m1nq5lXJki pic.twitter.com/cO7mVVOXxj — Reuters Top News (@Reuters) 18 juni 2018

Strijkt ze deze plooi ook glad?

The German chancellor turned to neighbors, including Austria, Greece, Italy and Bulgaria, for help as a fierce dispute over immigration threatens to topple her three-party coalition https://t.co/MgiXbTtVgS — The Wall Street Journal (@WSJ) 18 juni 2018

Twee jaar alweer. De Britten zijn nog niet veel verder:

Two minutes to midnight on Brexit clock https://t.co/Ld3xSJA5Pe — Financial Times (@FT) 18 juni 2018

Verwacht veel geëmmer over olie deze week met met die OPEC-meeting en WTI en Brent staan onderin hun trendknaal:

U.S. oil slumps as China threatens duty on U.S. crude imports https://t.co/xnHId0chZI pic.twitter.com/MdLd86hXkW — Reuters Top News (@Reuters) 18 juni 2018

Gladde verkoper:

Look out, Facebook and Google: Amazon is becoming an advertising giant https://t.co/cjVWZiEOYj pic.twitter.com/jcTxPNkq2e — MarketWatch (@MarketWatch) 16 juni 2018

Inmiddels al ruim twintig jaar oud:

Microsoft Office is inching toward the future (or at least toward the present) https://t.co/MTnR809bSR — The Wall Street Journal (@WSJ) 18 juni 2018

Er in, er uit, er in, er uit, u schiet er doorgaans niets mee op:

International fund managers turn to financials, tech as trade worries rise https://t.co/dvccGaiAT8 pic.twitter.com/7zW3le2iTM — Reuters Top News (@Reuters) 16 juni 2018

Goed bedacht:

A letter from Barron’s to Warren Buffetthttps://t.co/pEzDuBPbWv — Barron's (@barronsonline) 17 juni 2018

De uitsmijter:

Nog eentje dan:

Mexicans jumping in jubilation after their win over #WorldCup defending champions Germany trigger earthquake sensors https://t.co/uJT0QfnGDN pic.twitter.com/pDLoBBgF8Y — Reuters Top News (@Reuters) 18 juni 2018

