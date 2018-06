Dat verbaasd mij zoveel aanbevelingen. Hij deed heel lang alleen maar nieuwspost in de forums plempen met tientallen tegelijk. Blij om te horen dat de kwaliteit nu anders is.



Zijn de forums zoveel veranderd ? Want tot een paar jaar terug was het gewoon altijd hommeles op de fora. Zou mij heel erg verbazen als dat daadwerkelijk anders is nu.