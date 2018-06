200.000% in 12,5 jaar :-)

Eens even rekenen, 200.000 postings vanaf 2 december 2005 dus:

Dat zijn er (200.000 : 12,5) exact 16.000 per jaar

Dat zijn er (16.000 : 365,25) afgerond 44 per dag!

Gefeliciteerd en heel erg dank lezer Voda, je bent al jarenlang met afstand de grootste ouwehoer hier op IEX :-) Gisteren nam ik deze al even mee in mijn slotcall, Voda postte namelijk zijn 200.000 stukje (?!?!) op de IEX forums:

Voda, de bekendste poster op IEX, postte zojuist z'n 200.000ste bericht: pic.twitter.com/oJedRSwwIm — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 14 juni 2018

Na een half uur (dat kan sneller Voda, minpuntje) reageerde hij uiteraard. De eerste alinea is mijn tekst uit die slotcall:

Leve u allemaal

Dat van dat rendement is minder flauw dan u denkt. U hebt dat zelf ook, als u geconcentreerd zit te handelen hebt u helemaal geen tijd of zin on wat dan ook te posten. Zo kreeg ik zelf bijvoorbeeld woensdagochtend niemand te pakken die mij even kon uitleggen wat er allemaal bij Adyen gebeurde.

Voda kan dat blijkbaar wel. Want waar u bij 200K postings wellicht denkt dat hij niet verder komt dan 44 keer per dag op willekeurig forum #ophef en #schande te roepen, is Voda ook de ongekroonde AB-koning van IEX. De beroemde aanbevelingen. Eén op zijn zeven postings krijgt er een.

Daarom zijn we bij IEX heel trots op je Voda en dat geldt voor iedereen - ja, u ook - die bij ons stukjes plaatst. Natuurlijk, het gaat hier op deze site over de beurs en dus geld. Onvermijdelijk dat af en toe de rapen behoorlijk gaar zijn en er postings verschijnen die echt niet door de beugel kunnen.

Niettemin is in het algemeen het niveau op de forums hoog. Kan iemand van u zich nog voorstellen om in ArcelorMittal, Galapagos, TomTom, Pharming, Heijmans, BAM, Air France-KLM en Altice te beleggen of te handelen, zonder het betreffende forum open te hebben en uit te pluizen? Nee.

Bovendien gedraagt iedereen zich door de bank genomen netjes en inhoudelijk. In ieder geval hebben we aan één forummoderator genoeg om die hele dagelijhse postingtsunami op IEX in goede banen te leiden, onze nijvere en altijd wakkere Modbreak Henkie. De zuigerts zijn ook bekend.

Terug naar Voda. Ik vertel u lekker niet wie hij is - of heb je dat zelf ooit al eens gedaan in een van je 200K postings? - want binnenkort leest u een heel interview met hem in IEXMagazine. Wel het minste wat we terug kunnen doen. Nee maar, ik zie intussen dat Voda alweer 82 postings verder is.

Pharming beweegt dan ook tussen hoop en vrees vandaag :-)