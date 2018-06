Fondsenrondje: Tante Pos

Het is wat u noemt een gevalletje buy the rumour, want er zitten nogal wat slagen om de arm in het Telegraaf-bericht, citaatje:

Behalve minder overheidsbemoeienis, zou mogelijk ook mededingingsautoriteit ACM een stapje terug moeten doen. Die stond tot nu toe samenwerking tussen PostNL en andere postbedrijven in de weg, waardoor ze hun kosten niet konden delen.

PostNL gaat in ieder geval lekker, maar van euforie is geen sprake. Daarvoor zijn er in her verleden denk ik te veel gevalletjes and sell the fact geweest, want dat is deel twee van dat rumour-beursgezegde. Niettemin zou het goed nieuws zijn voor het postbedrijf.

Ik citeer Martin:

Het beste nieuws voor PostNL zou zijn als het bedrijf Sandd over zou mogen nemen, een scenario waar zowel PostNL als Sandd veel voor voelt. Dat zou effectief betekenen dat de liberalisering van de postmarkt wordt teruggedraaid en dat ligt gevoelig in Brussel.

Beursplein 5

Komt mij goed uit dat er bij één fonds nog wat reuring is, want na een geanimeerd beursweekje is het nu wel erg stil. Gelukkig hebben we de opties straks nog. De dollar daalt nu richting 1,16 (ofwel EUR/USD stijgt) en de rentes dalen drie à vier basispunten. Verder gebeurt er niets noemenswaardig op de brede markt.

Dat geldt eigenlijk ook voor het Damrak. Om te beginnen is er welgeteld één advies. Arm ING, maar ook de andere financials kluitjesvoetballen samen onderaan in de AEX-degradatiezone:

ING: naar €19,20 van €19,90 - Jefferies

Verder dan, dit is wat ik er van kan maken:

Niks aan de hand bij Unilever, zegt SocGen. Eénmalige tegenvaller daar in Brazilië, kan gebeuren.

RELX gaat in de rebound na gisteren, maar het is Wolters Kluwer dat de vlag uit hangt voor een all time high.

Heineken gaat lekker de laatste tijd.

ASML zet routinematig alweer een all time high neer.

Raadsel waarom Shell gisteren zo hard steeg en nu flink daalt. Hallo, dit is een hoogdividend energiefonds en geen biotech, mensen!

Wat nu weer bij Air France-KLM...?

Pharming kruipt richting jaartop €1,624.

Tot slot Flow Traders nog, dat ondanks stijgende volatiliteit toch daalt vandaag. En de co-ceo heeft toch echt geen gekke dingen geroepen. Ik weet niet hoe ik moet linken, maar u kunt hier terugluisteren:

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.