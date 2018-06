Nu rond 1,156. De bodem dit jaar is 1.151 van een paar weken terug. Dat was gisteren rond dit uur nog bijna drie cent hoger, ofwel EUR/USD dus. Met de groetjes van de ECB, de markt had een veel havikser rentebesluit verwacht, mag u denk ik nu wel zeggen.

Euro heads for worst week in 19 months on ECB's cautious stance https://t.co/yinqFYO7Vh pic.twitter.com/Cv8mmnL495 — Reuters Top News (@Reuters) 15 juni 2018

Oef:

#Euro dropped 1.8% today after Draghi, as much as the Turkish Lira pic.twitter.com/ygijWRoSDk — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 14 juni 2018

Op papier is die dure dollar goed voor de AEX-winsten, maar uw vakantie naar Amerika valt flink duurder uit. Laat staan als zelfs daar nog heffingen op komen, want de handelsoorlog wordt eerder heviger dan minder met nu VS, China en ook de EU in de hoofdrol. Dat is dan weer minder voor de winsten.

Zeker in China? De Shanghai Composite staat 15,7% onder haar top en bij -20% is officieel sprake van een bearmarket. Rustig nu verder voorbeurs, er is eigenlijk maar één nieuwtje. U mag weer op uw PostNL'en letten:

Het kabinet wil de overheidsbemoeienis op de postsector afbouwen https://t.co/bTWkqYORWH @ytekedejong @LIseWitteman — DFT (@dft) 15 juni 2018

De Bank of Japan laat - nee maar! - de rente ongewijzigd, onze detailhandel boert goed en het is Quadruple Witching Day, de dag-, week-, maand- en kwartaalopties expireren. Nabeurs New York deed FC Photoshop -2,9% op Q1's. Wist u dat Adobe het lieve sommetje van $127 miljard waard is?



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws:

Bij de beursgang van Adyen is de overtoewijzingsoptie volledig gebruikt. Daardoor hebben de aandeelhouders die een belang verkochten gezamenlijk €947 miljoen gebeurd.

Qualcomm heeft nog altijd geen goedkeuring van China voor de overname van NXP Semiconductors. Peking moet als laatste van toezichthouders in negen landen zich nog uitspreken over de deal ter waarde van $44 miljard.

De Europese Unie is een stap dichter bij het nemen van tegenmaatregelen richting de Verenigde Staten. De regeringsleiders van de 28 lidstaten hebben unaniem ingestemd met een plan om voor 2,8 miljard euro aan heffingen op te leggen.

Analistenadvies:

ING: naar €19,20 van €19,90 - Jefferies

De AFM meldt deze shorts:

De agenda kent aardige puntjes en een optie-expiratie:

06:00 BoJ rentebesluit

08:00 Tesco Q1-update

09:00 IEX Group AVA

11:00 Italië inflatie CPI apr 0,1% MoM

11:00 EU inflatie CPI apr 0,5% MoM

14:30 VS New York Empire State Manufacturing Index jun 19,75

15:15 VS industriële productie mei 0,3% MoM

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan jun 98,8

16:00 Optie expiratie Quadruple Witching Day

En dan nog even dit

Zo!

De detailhandel zette in april bijna 6% meer om dan jaar eerder. Online is bijna 23% meer omgezet. https://t.co/c8PCiTyExq pic.twitter.com/alTj3pQ33R — CBS (@statistiekcbs) 15 juni 2018

Ja, wat dacht u dan?

Bank of Japan keeps rates on hold despite Fed, ECB moves https://t.co/bv7gb2vUd5 — Financial Times (@FT) 15 juni 2018

Kom er maar in, Holger:

Biggest experiment in monetary history: The Bank of #Japan keeps printing press rumbling, and downgrades its assessment of #inflation. https://t.co/JOWqRnHAHs pic.twitter.com/mRAEOsBCvO — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 15 juni 2018

Zelfs na die 5-0 nog?

Brent extends decline as Saudi, Russia could support output hike https://t.co/OfAMz4PjRm pic.twitter.com/8atilGhMlg — Reuters Top News (@Reuters) 15 juni 2018

Never a dull moment met...

Elon Musk’s Boring Company to build a high-speed underground commuter to O’Hare International Airport https://t.co/9WvWypP6sk pic.twitter.com/0G3TUMF6q4 — Reuters Top News (@Reuters) 15 juni 2018

Dat gaat rap:

In China, you can leave your wallet at home https://t.co/pWA597zPSu — The Wall Street Journal (@WSJ) 15 juni 2018

Zoals oma het vrijwel dagelijks al zei, de een zijn ontslag is de ander zijn cashflow:

Rolls-Royce on track to exceed £1bn in free cash flow by 2020 https://t.co/es4AnveNah — Financial Times (@FT) 15 juni 2018

Zoals gezegd, officieel is het zelfs bijna een bearmarket:

Shanghai stocks hit lowest since 2016 as U.S. tariff list looms https://t.co/AaI8XhafKV pic.twitter.com/PEOqQpurcj — Bloomberg (@business) 15 juni 2018

Veel plezier en succes.