Liveblog: PostNL

Bloomberg over de emerging markets:

De ceo van Flow Traders nu bij BNR in de uitzending:

De handel op de Amsterdamse beurs

PostNL schiet er na opening vandoor:

Lekker bezig Nico:

De Duitse centrale bank verlaagt de groeiverwachtingen voor de Duitse economie:

Nou, we kunnen niet zeggen dat ze niet alles uit de kast halen:

Bank of Japan governor Kuroda says momentum towards 2% inflation target is in place. Hmmmm....

Inflation fell to 0.6% in April, and taking a step back, over the past 20 years it has averaged just 0.04%. pic.twitter.com/Zd6kdRxWPa