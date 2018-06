Slot: Market Moving Mario

First things first! Voda de Gekste en nog - waar anders - op het Pharming forum ook. Dank en je bent de ongekroonde forumkoning, Voda. Heb je toevallig ook nog wel eens wat rendement gemaakt tussen het posten door? :-)

Voda, de bekendste poster op IEX, postte zojuist z'n 200.000ste bericht: pic.twitter.com/oJedRSwwIm — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 14 juni 2018

Goed, het was een ietwat apart beursdagje vandaag. Het zijn op het Damrak vooral grootmachten Royal Dutch Shell (16,8% indexgewicht ) en Unilever (13,7%) die touwtje trokken met de AEX. De index zelf pendelde tussen -1,2% vanochtend, +0,8% vanmiddag om nu op +0,6% te sluiten.

Waarom Shell (vanmiddag) zo hard stijgt is mij een raadsel, maar bij Unilever is de daling duidelijk. Het fonds waarschuwt voor de omzet in H1 door de Braziliaanse truckersstaking. Bovendien verdwijnt het fonds waarschijnlijk uit de FTSE indices, maar komt ze weer ruimer in de Eurostoxx.

De reden dat de brede markt in Europa zo is gedraaid, is EUR/USD. Het valutapaar daalt liefst twee hele centen, Ja, twee. En waarom is dat? Ja, de ECB liet ons weer een ouderwets poepie ruiken. In het kort:

De bank verlaagt haar maandelijkse obligatie-aankopen vanaf september van €30 naar €15 miljard. Per 1 januari 2019 is het afgelopen

Verwacht niet voor de zomer van 2019 een eerste renteverhoging. De markt hoopte stiekem al op januari 2019. Dat verklaart waarschijnlijk die neergang van de euro en de daling van de rentes in de EU

Leest u ons lekker korte en benopte blog over het rentebesluit nog even na, of anders is hier Bloomie:

Euro-area economy is strong enough to overcome increased risk, Mario Draghi says as ECB changes tack on stimulus https://t.co/dfUnv4su7U pic.twitter.com/JGBEX7e5h6 — Bloomberg (@business) 14 juni 2018

Gauw naar de brede markt. Verdorie, de AEX blijft weer wat achter en daar mag u behalve Unilever ook grootmacht ING de schuld van geven. Het fonds bakt er al het hele jaar niks van. Ja, wat wilt u ook met zo'n low budget CEO die ze daar hebben :-)

Prima Europese indices

Wall Street vermaakt zich ondanks die dure dollar ook uitstekend (met het euforische Fed-rentebesluit van gisteren?)

De AEX volatiliteit daalt liefst 9% (was vanochtend nog +5%). Weet u meteen waarom uw Flows niet zo lekker Traden vandaag...

De dollar dus...

Kleine beursgeneugten voor echte liefhebbers: #AEX en (inversed) EUR/USD handelen vandaag vrijwel perfect hand-in-hand, zoals het ook heurt volgens de boekjes pic.twitter.com/lck60m9KYl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 14 juni 2018

Olie daalt wat, goud interesseert u toch niet meer en bitcoin nemen we niet serieus, toch?

Over bitcoin gesproken, voor de liefhebbers is er nog deze discussie. Ik vind dat op een ongereguleerde markt per definitie geen sprake kan zijn van koersmanipulatie, maar Jan Maarten denkt daar anders over. Bemoeit u zich er vooral tegenaan.

Dat ben ik niet met je eens. Ook zonder regels is er een natuurlijk marktevenwicht (de prijs) dat kan worden gemanipuleerd met trucs. Regelgeving bepaalt alleen dat je dat niet mag doen. — Jan Maarten Slagter (@JMSlagter) 14 juni 2018

Tot slot krijgt u de rentes nog van me, vind de zoekgeraakte basispunten:

Beursplein 5

Shell en Unilever heb ik al geduid, maar er gebeurde meer op het Damrak. Eerst de adviezen van vandaag, want die hadden hier en daar wat impact. ForFarmers zet een nieuwe all time high neer:

RELX: naar sell van neutral (1550p) - UBS

AMG: naar €60 van €55 - ING

Aperam: naar neutral (€47) - Credit Suisse

IMCD: naar neutral (€58) - NIBC

ForFarmers: naar €11,80 van €11,50 - KBC Securities

Verder:

Over all time high gesproken, ASML weer eens

DSM ook! Nu nabeurs komt er wel een downgrade door: naar hold van buy (€99 ) van Helvea Baader

Heeft Signify een bodem gezet? Volume overtuigt nog niet

Hetzelfde geldt voor Boskalis

Besi dan, is het omdat onze beleggersdesk het aandeel op een koop zet?

Pharming nadert top €1,624 dit jaar

Mist u nog één naam: Adyen. dat eindigt op bijna -4%, waar er eerder op de dag +4% stond. Kan nog wel even onrustig blijven hier, hoewel mijn theewater zegt dat gisteren vooral instituten het aandeel voor buy & hold kochten. Dit kan ik niet hard maken en is speculatief

Als er vanavond niks geks meer gebeurt, tot morgen. Voor de liefhebbers zijn er nabeurs nog cijfers van Adobe. Hier is alvast de agenda voor morgen met een dikke, vette optie-expiratie.