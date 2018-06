ECB rentebesluit: UNCH

De ECB laat de rente zoals verwacht onveranderd op 0,00% en laat het opkoopprogramma tot december doorlopen met €15 miljard per maand in plaats van €30 miljard. Daarna stopt het opkoopprogramma.

Resumerend: de markt verwachtte wel dat het opkoopprogramma per 1 januari zou stoppen, maar er werd ook al op een renteverhoging gerekend en die komt pas een half jaar later. Hiermee zijn de koersbewegingen verklaard. Dalende euro en dalende rentes.

#ECB laat rente ongewijzigd, maar bouwt QE af van 30 naar 15 mld pic.twitter.com/ULh5UBaS6q — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 14 juni 2018

Unch en opkoopprogramma naar €15 miljard van €30 miljard pic.twitter.com/BxXhhpALuS — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 14 juni 2018

Hier het bekende spelertje met de persconferentie:

Het ECB Twitteraccount voor wie liever leest dan kijkt:

Tweets door @ecb

Deze pikken we er even uit. Het enige mandaat van de ECB: inflatie van rond de 2%:

Draghi: Underlying inflation is expected to pick up towards the end of the year and thereafter to increase gradually over the medium term, supported by our monetary policy measures, continuing economic expansion, corresponding absorption of economic slack, rising wage growth — European Central Bank (@ecb) 14 juni 2018

Draghi over de politieke gebeurtenissen in Italië:

Draghi on Lega/M5S infatuation with unorthodox policies and flirting with euro exit: it's a local affair — Arne Petimezas (@APetimezas) 14 juni 2018

Grafiekje van de rentes van de ECB:

#ECB keeps rates at record lows. Announces end of QE, taper to €15bn from Oct until end of Dec. pic.twitter.com/1B3k7HcXr3 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 14 juni 2018

Bloomberg vat samen:

JUST IN: ECB will end its bond-buying program by the end of December, and keep interest rated unchanged until mid-2019 https://t.co/Y7AvOggHuP pic.twitter.com/waZxahblxv — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 14 juni 2018

EUR/USD tikt even een cent weg in 5 minuten:

EUR/USD krijgt het er warm en koud tegelijk van (tick-by-tick) pic.twitter.com/LmyVTRB3rZ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 14 juni 2018

Dorinde merkt scherp op:

En de ECB geeft ook vast een inkijkje in hoe lang de rente nog laag blijft. Vóór de zomer van 2019 hoeven we nog geen verhoging te verwachten. — Dorinde Meuzelaar (@dorinde_m) 14 juni 2018

De rentes zakken een paar basispuntjes:

Rentes zakken wat na het persbericht van de #ECB pic.twitter.com/cmxM5I6w9E — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 14 juni 2018

Scherp opgemerkt van ING: