Fondsenrondje: Rood dus

Voor wie nog een (drog)reden zoekt voor de toch wel behoorlijke daling:

European stocks drop as investors turn cautious ahead of an ECB meeting https://t.co/m9zsaFyv7U pic.twitter.com/eTWD7NGFF3 — Bloomberg (@business) 14 juni 2018

Er is niet echt een trigger te vinden, maar kom op: zo'n beweging valt gewoon onder het beursmeubilair, toch? Dit is het brede beeld nu:

Alle Europese indices kleuren rood, omdat we blijkbaar allemaal bang zijn voor Mario de Verschrikkelijke dus.

De Amerikaans futures houden de pantalon net niet en net wel droog.

De AEX VIX index (volatiliteit) stijgt 5% naar nog een bescheiden 12.

De dollar zakt tot boven 1,18.

De rentes stijgen tweeà drie basispunten. VS ligt vlak.

Olie doet niet veel (in afwachting van het WK-potje Rusland - Saudie-Arabië).

Goud stijgt iets en bitcoin doet dat zelfs een paar procent.

Beursplein 5

Over naar het Damrak, waar een en ander te doen is. Eerst Unilever, het is afwachten of het fonds ook uit de MSCI UK indices valt:

#Unilever is nu nummer drie in #FTSE100 (spreek uit foetsie en zeg maar Britse #AEX) en verdwijnt dan ook uit alle fondsen en trackers op die index. Weet jij potentiële verkoopdruk, @beursanalist? https://t.co/h4C4hCpWDw — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 14 juni 2018

Unies krijgt wel een zwaardere weging in de Eurostoxx indices, maar heeft forse schade door die Braziliaanse truckersstaking:

Er is meer #Unillever nieuws, omzetwaarschuwinkje H1 (Braziliaanse staking), maar niet voor hele jaar #AEX pic.twitter.com/0TywRS7DmH — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 14 juni 2018

Business as usual in Veldhoven. Bij collega chipper Besi is grootaandeelhouder Susquehanna vertrokken (was 3,3%), maar dat deert de koers in het geheel niet.

€182,75, #ASML zet weer eens een nieuwe all time high neer pic.twitter.com/qGLhcTndzC — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 14 juni 2018

Dan Adyen nog, dat stijgt vrolijk door vandaag en om u een idee te geven:

En nog even vergelijkend warenonderzoek met #AEX Let wel, #Adyen komt voorlopig niet in de index, omdat hoeveelheid vrij verhandelbare aandelen veel te laag is. Lokaaltje #HAL is €12mld waard pic.twitter.com/SJpoXhczi8 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 14 juni 2018

Dit zijn de adviezen van vandaag en die voor Aperam hakt er echt in. Die van ForFarmers ook, dat hangt ook de vlag uit voor een nieuwe all time high:

AMG: naar €60 van €55 - ING

Aperam: naar neutral (€47) - Credit Suisse

IMCD: naar neutral (€58) - NIBC

Forfamers: naar €11,80 van €11,50 - KBC Securities

Verder? Er zijn weinig fondsen die significant bewegen.

Het spijt me, ik weet niet waarom RELX klappen krijgt. De Britse peers hebben ook bloedneuzen, iets met Brexit ofzo...?

Typisch dat Flow Traders hard daalt terwijl de vola oploopt.

Pharming blijft omhoog sneaken, maar het is nog ruim een duppie naar top €1,62 dit jaar.

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.