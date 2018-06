De huiskamervraag vandaag luidt wat de slotkoers van Adyen wordt, dat gisteren haar grootste koersstijging ooit liet zien. Die voorspelling durf ik nu al wel aan :-)

De beursgang haalde de hele wereldpers en zelfs Hilversum schoot wakker, zie ik:

Het Amsterdamse @Adyen wordt gezien als een voorbeeld voor de nieuwe generatie fintech-startups. “Adyen is een groots voorbeeld voor start-up”, aldus van Zeijl. “Je zet Nederland hier wel mee op de kaart”, zegt Corné van Zeijl (@beursanalist).



?? https://t.co/Xsl0bGYR81 pic.twitter.com/CuodvyNNW9 — EenVandaag (@EenVandaag) 13 juni 2018

Volgende ondewerp. Die Jerome Powell is een leuke Fed-voorzitter, gewone vragen en gewone antwoorden gisteren. In gewoon Engels. Een verademing, nog nooit meegemaakt bij centrale banken. Hij maakte zelfs een geintje?!

"Marijuana has nothing to do with our mandate". Hij zei het echt, #Fed's Jerome Powell :-) — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 13 juni 2018

Oh ja en er was een renteverhoging. In principe komen er nog twee dit jaar, maar per saldo reageerden de koersen amper. En echt, álle parameters kleuren groen volgens de Fed, ofwel het kan nu alleen nog maar minder worden?

#Fed persco afgelopen. Hier alles nog even kort en snappy op rij https://t.co/JE69foh7zS #AEX @IEXnl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 13 juni 2018

De ECB neemt het rentestokje over vandaag, maar niemand rekent op een stap. Belangrijkste vraag is hoe de bank tegen de afzwakkende (?) economie aankijkt, de toestanden in Italië duidt en of er nog hints zijn wanneer de bank denkt te stoppen mét. U weet wel, dat op handen gedragen opkoopprogramma.

Wrijf het er nog even in, Holger. Let wel, de Amerikaanse rente van 2% is eigenlijk ook een lachertje gegeven dat alle economische vinkjes groen zijn.

Good morning on #ECB day from #Germany where the main interest rate should actually be 4.35% acc to Taylor rule, way above ECB rate of ZERO, given record low unemployment rate and inflation near the target. pic.twitter.com/DtJJTKNPDU — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 14 juni 2018

Verder is er weinig te doen voorbeurs en de koersen laten hun kopje een beetje hangen. Er zal wel een reden voor zijn, maar de melden de orderbriefjes nooit. De dollar daalt tot boven 1,18 en de rentes doen niks. Alleen de Amerikaanse daalt er twee. Die tienjaars kreeg gisteren net geen 3% op het bord.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws:

De Italiaanse corruptiezaak over Royal Dutch Shell en Eni in Nigeria gaat door. Een verweer van Shell en vier oud-managers wegens procedurele fouten werd verworpen door de rechtbank in Milaan. De volgende zitting staat gepland voor 20 juni.

Comcast probeert de filmstudio en andere onderdelen van 21st Century Fox voor de neus van Disney weg te kapen. De Amerikaanse kabelreus heeft nu een officieel bod uitgebracht, ter waarde van 65 miljard dollar. Dat is flink meer dan de overnamesom van 52 miljard dollar waarover Disney eerder al een akkoord bereikte met Fox.

Volkswagen is in Duitsland akkoord gegaan met een megaboete ter waarde van 1 miljard euro. Het gaat om een schikking met openbare aanklagers in verband met het sjoemelsoftwareschandaal. Volkswagen erkent schuld en accepteert de straf daarvoor.

De Amerikaanse regering staat op het punt verdere importheffingen op Chinese goederen in te voeren. Die maatregelen kunnen mogelijk vrijdag al van kracht worden, meldt zakenkrant The Wall Street Journal op basis van bronnen rond de besluitvorming.

Let u ook even op uw Aholdjes Delhaizetjes? Microsoft ook al in retail, het zou in samenwerking met ene Wal-Mart zijn.

Exclusive: Microsoft takes aim at Amazon with push for checkout-free retail https://t.co/lMiqBsUn1A — Reuters Top News (@Reuters) 14 juni 2018

Analistenadvies en mogen we beweging verwachten bij...?

AMG: naar €60 van €55 - ING

De AFM meldt deze shorts:

De agenda kent behalve het rentebesluit nog een paar aardige puntjes als Duitse inflatie (in de prik met +0,5%) en Amerikaanse detailhandelsverkopen:

04:00 China industriële productie mei 6,8% (6,9% verwacht)

08:00 Duitsland inflatie CPI mei 0,5% MoM

08:45 Frankrijk inflatie CPI mei 0,4% MoM

10:30 VK detailhandelsverkopen mei 0,6% MoM

13:45 ECB rentebesluit

14:30 ECB persconferentie met Mario Draghi

14:30 VS jobless claims

14:30 VS detailhandelsverkopen mei 0,4% MoM

16:00 VS bedrijfsvoorraden apr 0,3% MoM

22:00 Adobe Q1-cijfers

En dan nog even dit

Mooi cijfer, april is alleen al even geleden:

Export groeit met bijna 7 procent in april; vooral meer machines en transportmiddelen geëxporteerd https://t.co/xyu6oYZMPC pic.twitter.com/jWuOOT4eFJ — CBS (@statistiekcbs) 114 juni 2018

Geen koersreactie te zien:

We hebben een inside trade bij #Tesla en het is de CEO himself. Voor $25 mln dus. Veel voor normale stervelingen, parkeergeld voor Elon pic.twitter.com/uo9RqEhwyu — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 13 juni 2018

Nog meer :-)

Who cares if Elon is incinerating capital? https://t.co/Vkz1hi9mjl — FT Alphaville (@FTAlphaville) 13 juni 2018

Zo rond half juli:

"For Xiaomi to enter the $100 billion club, it can’t simply beat competition like Samsung and Huawei and Oppo and Vivo. It needs to destroy another industry. Can it?" - @howardhyu https://t.co/sSiy2L0gov — MarketWatch (@MarketWatch) 14 juni 2018

Mooie productie:

AI, blockchain and cybersecurity dominate our list of Tech Companies to Watch: https://t.co/kCI53JZKqv



??Explore all 25 companies: https://t.co/iMaJYCDLFg

??See our methodology: https://t.co/eyrRcRWFho

??How companies on last year's list have fared: https://t.co/gEnfeOu5tg pic.twitter.com/lBXK0SWLmu — The Wall Street Journal (@WSJ) 13 juni 2018

