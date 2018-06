Aandelen Unilever zullen worden omgezet, dus er is niks aan de hand. Tevens herhaalde Unilever hun outlook. Begrijp wel dat bepaalde investeerders die perse moeten beleggen in een FTSE index dat zij waarschijnlijk hun positie moeten verkopen, maar dat is denk ik slechts een fractie en nauwelijks van invloed en bovendien blijven de fundamentals van Unilever onveranderd.