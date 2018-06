Dollar omhoog, rentes vier basispunten omhoog en S&P 500 wat omlaag: geen drastische koersreacties nu, daarvoor is de Fed renteverhoging zojuist naar 1,75-2% te voorspelbaar en ook ingeprijsd. Hier vindt u het eigenlijke persbericht.

Kwartje er bij, #Fed verhoogt rente naar 1,75-2%, zoals verwacht #AEX pic.twitter.com/yDEUADx8Gr — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 13 juni 2018

#Fed heeft ook nieuwe economische schattingen: voor 2018 BBP en werkloosheid omlaag, inflatie omhoog pic.twitter.com/788xyYhtgB — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 13 juni 2018

Dit is wellicht enige, echte nieuws:

Fed's 'dot plot' points to four hikes this year, up from the three previously expected https://t.co/D8gtNCnvnU — CNBC (@CNBC) 13 juni 2018

Tja, de tijden dat Fed-rentebesluiten de boel in vuur en vlam zetten ligt alweer jaren achter ons. U weet echter maar nooit. We gaan om 20:30 uur verder met de persconferentie van voorzitter Jerome Powell.

Toe maar, straks gaat hij Powell nog live buikschuiven. Zonder gekheid, álle economische parameters kleuren groen volgens hem. Dat is wel eens anders geweest en wordt ook wel weer eens anders.

#Fed wil geen "victory" roepen over inflatie, maar 'geniet' maar van deze goldilocks persco. Alleen maar groene vinkjes over economie. Voorzitter geeft vanaf 2019 bij ieder rentebesluit persco — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 13 juni 2018

Wat een verschil met de ECB-persco's: korte, duidelijke vragen van de journo's en dito antwoorden van de voorzitter.

#Fed ziet internationale handelsspanningen nog niet in data en cijfers terug, maar wel anekdotisch: bedrijven die even op hun handen zitten — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 13 juni 2018

Nog eentje:

Puzzel, geen mysterie, maar #Fed weet ook niet waarom lonen niet harder stijgen dan 2-3% in VS ondanks vooral ulralage werkloosheid — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 13 juni 2018

Het is zelfs bijna leuk. Powell praat als schoolmeester en noemt alle beestjes gewoon bij de naam.

Even tussendoor, die Jerome Powell is verademing. Djip en Djanneke (hoe zeg je dat in Engels?) taalgebruik, geen belangrijkdoenerij, grafiekjes er bij en voortaan meer persco's. Nu nog grapjes graag #Fed — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 13 juni 2018

Nee maar, ik word al op mijn wenken bediend:

"Marijuana has nothing to do with our mandate". Hij zei het echt, #Fed's Jerome Powell :-) — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 13 juni 2018

Nog eentje dan en deze hebt u niet van mij.