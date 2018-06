Slotcall: Party like it's 1999

In afwachting van het Fed rentebesluit vanavond om 20.00 uur zijn de Europese aandelenmarkten licht in de plus gesloten. De Italiaanse beurs is koploper met 0,6% winst. De AEX en DAX deden het iets rustiger aan met een stijging van 0,2% en 0,4%.

Net als aandelenbeleggers gaan de bezitters van obligaties er licht op vooruit. Op de VS na gaan de rentes in alle landen wat naar beneden. Zou dit een dollar-effect zijn?

Damrak

Cyclische aandelen stuwen de AEX omhoog. ASML is de topper van de dag in de AEX met een winst van 2,7%. De chipmachinefabrikant werd gestuwd door een koersdoelverhoging van de Royal Bank of Canada. Altice gaat gewoonlijk zijn eigen gangetje. Eerst hard omhoog om vervolgens de winst weer bijna helemaal in te leveren.

Daarentegen laten de defensieve fondsen het vandaag een beetje afweten. Royal Dutch Shell en KPN gaan beide meer dan een procent naar beneden. Nieuws over beide bedrijven is er echter niet.

Verzekeraars ASR en Aegon liggen vandaag prima. In vergelijking met de rest van de sector staan deze in de bovenste regionen. ASR kwam vandaag met het nieuws dat het ASR hypotheekfonds ruim €1 miljard heeft opgehaald bij institutionele beleggers. Stijgt het aandeel hierdoor?

Adyen

Het aandeel van de dag is natuurlijk Adyen. Niet alleen omdat iedereen het daarover heeft, maar zeker ook vanwege die enorme koerssprong. Het aandeel opende op €400, ging zelfs naar €500 om te sluiten op €455 en dat betekent een stijging van 89,6%.

Collega Arend Jan bekijkt dit geheel op zijn eigen manier:

Hier dan eindelijk mijn 'oh-zit-dat-zo-stukje'. Hoop ik dan tenminste #Adyen https://t.co/9swE27XSDw @IEXnl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 13 juni 2018

Ook de IEX Beleggersdesk heeft haar blik op Adyen geworpen:

Oh ja, die andere beursgangen dit jaar....

Air France KLM

Air France is de grootste stijger binnen de Midcap Index. Het aandeel steeg meer dan 4% nadat bekend werd dat de Franse overheid de vliegtuigmaatschappij wil helpen met de onderhandelingen tegen de vakbonden. Mijn collega Arend Jan schreef vanochtend heel treffend:

Triest en treurig dat een bedrijf door de overheid en ambtenaren geholpen moet worden met ondernemen.

Galapagos

Galapagos doet het rustig aan met een winst van 0,8%. Hadden we op meer gerekend? Vandaag was er namelijk het nieuws dat Aat van Herk zijn belang in het biotechbedrijf heeft uitgebreid tot zelfs boven de 10%.

Nu nog even dit

Vanavond om 20.00 uur is het rentebesluit van de Fed. De verwachting is dat de rente met een kwartje omhoog gaat naar 1,75% á 2,00%. De persconferentie van Jerome Powell volgt om 20.30 uur Nederlandse tijd. IEX blogt live, dus we zien u vanavond graag terugkeren.

Euro, goud, bitcoin, olie en rentes

Euro: 1,1785

Goud: $1298

Bitcoin: $6424

Olie: $64,99 en $75,68 (Brent)

De dag van morgen: 14 juni