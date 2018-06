Fondsenrondje: Boem!

Wat een begin van deze beursdag. Zo'n beursgang als die van Adyen heb ik op het Damrak nog nooit gezien. Ik denk overigens dat ondanks mijn nog vrij jonge leeftijd er velen met mij zijn die dit ook nog nooit hebben gezien.

Ik herriner mij Alibaba in 2014, maar dat was op Wall Street en is toch wel even van een andere categorie dan Adyen. Felicitaties voor de aandeelhouders en degene die er op opening meteen bij waren:

Payment processor Adyen *doubles* on its first morning of trading, despite the IPO being priced at the top of the range



Justified or late-cycle excess? pic.twitter.com/7ICIJoB6sj — Alasdair Pal (@AlasdairPal) 13 juni 2018

Om 10.56 stond #Adyen even op 503,90 euro — durk veenstra (@durkveenstra) 13 juni 2018

Nico Bakker maakt 'm gewoon :-)

Nu al TA op ADYEN loslaten? Zeg het maar als je de 'chart' bekijkt.... pic.twitter.com/GaVLVptT4s — Nico PR Bakker (@TheDailyTurbo) 13 juni 2018

En Arend Jan verzint er altijd wel een mooie opmerking bij :-)

"Shooting stars never stop. Even when they reach the top", zong Frankie Goes To Hollywood al in grijs verleden — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 13 juni 2018

Marktoverzicht

Gaan we door met de brede markt:

Europese indices in het groen. Madrid is de enige uitzondering met -0,3% en de winnaar is Milaan met +0,5%.

De Amerikaanse futures in het groen. De S&P 500 en Nasdaq 100 stijgen met +0,1%.

EUR/USD doet 0,0% op 1,1746.

De grondstoffenmarkten: goud daalt 0,1% en zilver 0,0%. WTI daalt 0,3% en Brent 0,5%.

De rentes op tienjaars staatsobligaties dalen 0 tot 9 basispunten.

Dan over naar het Damrak. Dit valt ons op:

Er is genoeg gezegd over beursdebutant Adyen, dat er vandoor speert op haar eerste handelsdag.

ASML zet weer €180 op het bord neer na een koersdoelverhoging van RBC.

KPN is de daler van de dag in de AEX, maar geen nieuws over dit fonds. Wel zien we Telenet hard dalen op de beurs van Brussel.

Royal Dutch Shell heeft een mindere dag en de olieprijzen ook.

Air France-KLM in de rebound? Hard omhoog, maar nog geen echt opvallend volume.

AMG gaat wel vaker hard en vandaag dus ook.

ASMI en Besi lijken mee te stijgen met de rest van de sector.

Fugro lager, maar ook SBM Offshore en andere oliewaarden liggen niet zo best.

Heijmans heeft de weg omhoog weer gevonden en scheert tegen de yearhigh aan.

Nedap en Basic-Fit gaan omlaag, maar we kunnen er niets over vinden.

Na Adyen is Veon de uitschieter lokaal met +3%.

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze gratis koersenbak.