Hier vindt u de koersenpagina, Adyen komt om 09:00 uur naar de beurs. Duur, maar kwaliteit, laat ik het daar kort samengevat op houden. Hier Nico zijn complete analyse, hier een V&A nog van hem en hier mijn stukkie.

De aandelen komen voor €240 naar de beurs. Dat is aan de bovenkant van de range en er zou diverse keren zijn overtekend, aldus het bedrijf. Wat een verschil met B&S, Alfen en NIBC dit voorjaar, die aan de onderkant startten. Veel succes Adyen en haar aandeelhouders alvast.

Er is nog een in het oog springende happening vandaag. De Amerikaanse Fed fund rate is vanaf 20:00 uur onze tijd 1,75-2,00%, ofwel er komt een kwartje bij. Bovendien zijn er nieuwe economische schattingen en geeft voorzitter Jerome Powell een persconferentie.

Er zijn veel vragen, maar wel een beetje huishoudelijk en secundair:

Het moet gezegd, de vorige en zijn eerste keer deed Jerome dat leuk. Die persconferentie dan. Gewoon in Jip & Janneketaal en de journalisten moesten maar niet te veel doorzagen over al die lange termijnverwachtingen, want dat is toch een beetje natte vingerwerk. Hij zei het echt.

Reken niet op koerschokken, tenzij Powell witte konijnen uit hoeden gaat toveren. Eigenlijk reageren de markten al sinds het aantreden van zijn voorganger Janet Yellen ruim vier jaar geleden niet meer fors op Fed-rentedingessen. Het is nu ook erg rustig. Dollar trekt aan. Ziet u verder iets écht bewegen?.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws met een gek Air France-KLM bericht. Hoe triest en sneu is het als de overheid en ambtenaren je moeten helpen ondernemen...?

De Franse overheid wil Air France helpen om concurrerender te worden en de luchtvaartmaatschappij bijstaan in de onderhandelingen met de vakbonden. Dat zei de Franse minister van Economie en Financiën Bruno Le Maire.

Het ASR Hypotheekfonds heeft het afgelopen jaar ruim 1 miljard euro aan inleg aangetrokken van institutionele beleggers. Circa dertig pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensfondsen stapten in het fonds van ASR vermogensbeheer.

Kledingbedrijf FNG wil al uiterlijk half juli een notering aan de beurs in Brussel. Daarbij kan FNG, dat eigenaar is van kledingwinkels als Claudia Sträter, Miss Etam en Steps, mogelijk tientallen miljoenen euro's aan extra kapitaal ophalen.

ThyssenKrupp praat met Tata Steel over een verbetering van de voorwaarden voor de fusie van hun Europese staaldivisies. Woensdag wordt de fusiedeal met Tata besproken in de raad van commissarissen van het Duitse staal- en industrieconcern.

Tesla haalt een streep door bijna een tiende van zijn wereldwijde personeelsbestand. Die ingreep is nodig om de maker van elektrische auto's eindelijk winstgevend te kunnen maken. Tesla heeft in bijna vijftien jaar nog nooit een jaar met winst afgesloten.

Toyota investeert flin flink in de taxi-app Grab. Het Japanse concern steekt 1 miljard dollar in de Singaporese concurrent van Uber, zo werd woensdag bekendgemaakt. Twee managers van Toyota krijgen als gevolg van de investering een bestuursfunctie bij Grab.

Inditex heeft in de afgelopen periode meer omzet gehaald. Het moederbedrijf van onder meer Zara, Massimo Dutti en Bershka ging in het eerste kwartaal verder met zijn strategie van het vergroten van winkels. Ook bracht het Spaanse bedrijf Zara naar online shoppers in Australië en Nieuw-Zeeland.

AT&T mag Time Warner overnemen. Dat heeft een rechter in de VS besloten. De deal ter waarde van 85 miljard dollar stuitte eerder op mededingingsbezwaren.

Analistenadvies:

ASML: naar outperform van sectorperform - RBC

De AFM meldt deze shorts:

De agenda stelt behalve die beursgang, de Fed en wat inflatiecijfers niet zoveel voor. OK, olievoorraden ook nog:

09:00 Beursgang Adyen

09:00 Spanje inflatie CPI mei 0,9% MoM

10:30 VK inflatie CPI mei 0,4% MoM

11:00 EU industriële productie apr 0,7% MoM

14:30 VS inflatie PPI mei 0,2% MoM

16:30 VS weekrapport olievoorraden

20:00 Fed rentebesluit

Bitter weinig leuke tweets vandaag, dus laat maar een keertje zitten dat overzicht. Veel plezier en succes.