Liveblog: IMCD, Fed en ASML

Update 15:20 uur: BAM

BAM krijgt een opdracht:

Update 15:20 uur: Adyen

Ook op CNBC halen we, nouja Adyen, de voorpagina:

PayPal rival Adyen surges 100 percent in IPO with valuation topping $17 billion https://t.co/LSwrEqqZ3J — CNBC (@CNBC) 13 juni 2018

Update 14:45 uur: Media aandelen

Time Warner doet +4% en AT&T -3,5%:

Media stocks are rising after a judge ruled in favor of AT&T's deal to acquire Time Warner. https://t.co/c5ZesCrFnQ pic.twitter.com/ps7fFoHRAJ — CNBC (@CNBC) 13 juni 2018

Update 14:40 uur: Twitter

Dit dus...

The market has spoken. You know what to do, Twitter. pic.twitter.com/03n0zEeEKP — Jay Yarow (@jyarow) 13 juni 2018

Update 14:30 uur: USA inflatie PPI

De Amerikaanse inflatie PPI is hoger dan verwacht:

US PPI Final Demand May M/M: 0.5% (est 0.3% prev 0.1%)

US PPI Ex Food and Energy May M/M: 0.3% (est 0.2% prev 0.2%)

US PPI Ex Food, Energy and Trade May M/M: 0.1% (est 0.2% prev 0.1%) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 13 juni 2018

Update 14:20 uur: Bitcoin

In deze markt gaat het niet zo best...

Bitcoin’s Collapse Accelerates, Falls to Lowest Since February - BBGhttps://t.co/rLThO8QAcq — Open Outcrier (@OpenOutcrier) 13 juni 2018

Update 14:20 uur: IMCD

Patrick Beijersbergen van de VEB met een artikel over IMCD:

Update 14:15 uur: Adyen

Bloomberg haalt de jaren '90 erbij:

This European tech IPO has people thinking of the 1990s https://t.co/yzyfNnLBkM via @bopinion pic.twitter.com/7n1g6FXPAn — Bloomberg (@business) 13 juni 2018

Update 13:45 uur: Fed

Vanavond het Fed rentebesluit met een persco, dus hier hebben we een aantal hele belangrijke grafieken:

Vanavond om 20 uur het Fed rentebesluit. Laten we vooruitblikken met een aantal grafieken. Beginnen we met de inflatie: pic.twitter.com/7syA19AuiU — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 13 juni 2018

Nog eentje met de inflatie CPI pic.twitter.com/CGCDsXFauu — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 13 juni 2018

En de werkloosheid, want inflatie en maximale werkgelegenheid zijn de twee officiële Fed mandaten: pic.twitter.com/oiuXCTtCdN — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 13 juni 2018

Update 13:40 uur: Bill Gates

Mooie quote van Bill Gates:

Success is a lousy teacher. It seduces smart people into thinking they can’t lose. —@BillGates pic.twitter.com/bNtAt5edf7 — Vala Afshar (@ValaAfshar) 13 juni 2018

Update 13:30 uur: Alfen, NIBC en B&S

Laten we deze drie er ook maar even bijpakken.

Update 13:20 uur: Hedgeye

Mooie cartoon :-)

In today's Early Look "Have Rates Peaked?" I openly debate this critical contrarian question #subscribe pic.twitter.com/RKp5oAQjRB — Keith McCullough (@KeithMcCullough) 13 juni 2018

Update 13:15 uur: NXP

Dus goed nieuws voor NXP Semiconductors?

Update 13:15 uur: EU

Waarom je als Nederlander of Duitser niet snel in een ander EU-land gaat werken...

Good morning from #Germany where only 1% of Citizens of working age (20-64) residing in another EU State. This share is way below EU average of 3.8%. Lack of mobility is another reason why euro is not working as labor mkt mobility is important in Not Optimum Currency Areas. pic.twitter.com/Sz4o61kabR — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 13 juni 2018

Update 13:15 uur: Fed preview

De verwachting voor het rentebesluit vanavond:

Tomorrow's news today...



BREAKING: FED RAISES INTEREST RATES BY 0.25% TO 1.75%-2.00% RANGE, THE 7TH 0.25% INCREASE SINCE DECEMBER 2015. pic.twitter.com/lbVj5NS0og — Charlie Bilello (@charliebilello) 13 juni 2018

Update 13:10 uur: Blauwe beursbordjes

Corné heeft zo te zien ook zijn boekje bij BNR achtergelaten:

@beursanalist Deze is ook mooi. Had het vanochtend nog over mest met Forfarmers :) Dank Corné! pic.twitter.com/IXBif9R13X — Annette van Soest (@annettevansoest) 13 juni 2018

Update 13:10 uur: Tether

Zou hij hier weer goed zitten?

Professor who rang VIX alarm says Tether used to boost Bitcoin https://t.co/OTs17A9mWw pic.twitter.com/Gij4zCvM2R — Bloomberg Markets (@markets) 13 juni 2018

Update 13:10 uur: Saai

Wachten op de Fed geeft Reuters al verklaring. Gelukkig hebben wij Adyen, want daar is genoeg te beleven:

FTSE moves in tight range before Fed; Just Eat plunges https://t.co/xXg2qpb0u9 pic.twitter.com/wxBrKULbeP — Reuters Business (@ReutersBiz) 13 juni 2018

Update 12:50 uur: Netflix

Goldman Sachs komt even tussen de schuifdeuren met een koersdoelverhoging van $100 voor Netflix:

Update 11:30 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/nTcz7W3D9r — The Wall Street Journal (@WSJ) 13 juni 2018

Update 09:50 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door:

ABN AMRO opent de handelsdag aan de Amsterdamse effectenbeurs om te vieren dat zij van start zijn gegaan met de campagne ‘Welkom bij Begeleid Beleggen’. Specialist inkomen en vermogen Cor van Broekhoven luidt de gong. https://t.co/cG9OYLizZ9 pic.twitter.com/H3rMNm5gkp — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 13 juni 2018

Update 09:50 uur: Galapagos

Van Herk heeft het belang in Galapagos vergroot. Joris heeft positie btw:

Van Herk Investments heeft nu meer dan 10% belang in Galapagos na een forse uitbreiding. #GLPG #Galapagos

Aantal aandelen stijgt van ruim 4,4 miljoen stuks naar 5,1+ milj.



Daarmee heeft CEO Onno (buiten Gilead) nog een partij van 10%+

& wat nu ?



Bron: https://t.co/B08EfCZwYs — Joris Maes (@maes1990) 13 juni 2018

Update 09:30 uur: Adyen

Ook InsingerGilissen is door met een rapport over Adyen:

Adyen naar de beurs, lees het researchrapport van ^JosVersteeg, https://t.co/GIVv1zKCxj — InsingerGilissen (@InsingerGilissn) 13 juni 2018

Update 09:15 uur: Turbo's Adyen

Wie wil, kan zijn lol al op in de turbo's.

Voorlopig alleen Turbo's Long op Adyen: https://t.co/lq0rDTySOF — Erik Mauritz (@erikmauritz) 13 juni 2018

Update 09:10 uur: Adyen

Niets aan toe te voegen :-)

Adyen op opening geen €7 miljard maar €12 miljard waard. Kan gebeuren... pic.twitter.com/YeSt03yDOE — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 13 juni 2018

Update 09:10 uur: Adyen

De eerste koers opent boven €400 en een linkje naar de koersenpagina:

Update 09:00 uur: Adyen

Wat een feest...

Update 08:30 uur: Adyen

Kempen is als eerste door:

#Adyen Buy at Kempen, PT € 320 — Rein Schutte (@reinschutte) 13 juni 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier de analistenadviezen voor vandaag: