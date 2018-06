Slotcall: Veel nieuws, weinig beweging

De AEX opende vanochtend hoger, maar heeft die winst en meer prijsgegeven. Vervolgens bleef de index de rest van de handelsdag steken rond -0,3%.

De summit in Singapore, waarbij de VS een akkoord met Noord Korea sloot is overal het gesprek van de dag. Behalve op de beurs. Tenminste, de koersn haalden hun schouders op. Meest tekenend hiervoor: de Koreaanse Kospi sloot vanochtend -0,05% om precies te zijn. Gelukkig hebben we Denis nog.

All smiles - but will it last? Here's a #TrumpKim recap after Donald Trump meets Kim Jong Un https://t.co/ZACVlduxaC pic.twitter.com/4jZ71q6Pn5 — Bloomberg (@business) 12 juni 2018

Intussen vanuit Singapore... :-)

I’m not sure it’s possible to capture an entire era in one image, but Dennis Rodman running a cryptocurrency grift on live TV from the North Korea summit while wearing a MAGA is a serious nominee https://t.co/Qs7aQ4w6n8 — Benjy Sarlin (@BenjySarlin) 12 juni 2018

Dennis Rodman is on CNN from Singapore right now wearing a MAGA hat. “I got @PotCoin here helping me out.” pic.twitter.com/GTkOBRLqfF — Hunter Walker (@hunterw) 12 juni 2018

Inflatie

Belanrijkste cijfers vandaag waren de tegenvallende Duitse ZEW Index en consumenteprijzen uit de VS. Die waren waren helemaal in de prik. Morgen het Fed rentebesluit om 20:00 uur en met deze inflatie (+2,2% op jaarbasis) mag u vast een verhoging in uw agenda zetten.

All the headline numbers are exactly in line with expectations.



*U.S. MAY CONSUMER PRICES RISE 0.2% M/M; CORE INDEX UP 0.2%https://t.co/JAPsR84S8d — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 12 juni 2018

Adyen

Morgenochtend is er de beursgang van Adyen en Nico beantwoord in zijn stuk al uw vragen over deze IPO:

Vragen over IPO Adyen https://t.co/XcHQnELdXk via @IEXnl — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 12 juni 2018

M&A

Twee bedrijven die erg goed liggen op het Damrak en allebei doen ze een overname. IMCD en ForFarmers zijn de namen die bij de rugnummers horen:

IMCD: Kralen rijgen in de VS #IMCD https://t.co/iedkhf6pK4 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 12 juni 2018

Besi en ASMI

Zou dit de reden zijn waarom ASMI en Besi zo zakken? ASML valt mee. Moeilijk te zeggen:

Frans is zeker niet mijn ding, maar wat ik eruit haal is dat #Apple haar verkopen mogelijk tegen gaan vallen en dat toeleveranciers daardoor geraakt worden. pic.twitter.com/6ZKXzjLX8J — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 12 juni 2018

Beter Bed

Dit dus...

Toch nog geen bodem in #BeterBed. Eindelijk een beetje volume, koers weer omlaag... pic.twitter.com/YqfVV0DpUU — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 12 juni 2018

Nico bij Lynx

Klein stukje zelfpromotie voor Nico. Nou, dit zijn toch mooie aandelen die hij gaat bespreken vanavond:

Euro, goud, bitcoin, olie en rentes

De olieprijzen fluctueren nogal: vandaag is het de Brent-olie die behoorlijk afkomt:

Euro: 1,1792

Goud: $1298

Bitcoin: $6754

Olie: $66,48 en $76,50 (Brent)

Koersen op IEXONE

