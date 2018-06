De gehele gang van zaken rondom de beursgang rond dit fonds heeft iets vreemds. Als ze zo geweldig zijn als ze wil doen laten geloven dan zijn ze toch niet echt slim om niet in de VS naar de beurs te gaan. Het kopen van een klant door het weggeven van een belang van 5% geeft aan dat de concurrentie moordend is met het binnenhalen van klanten.



Het beste wat je kan doen als je zou willen beleggen in dit fonds, is een anders fonds in de VS opzoeken dat al een flinke trackrecord heeft en hetzelfde doet en anders zou ik een paar maanden wachten. Adyen is een kleine jongen op dit gebied en de concurrentie gaat alleen maar toenemen.



De PR machine van Adyen en van de begeleidende banken heeft hun werk wel heel goed gedaan. Vanaf dag één is er in mijn ogen al koersmanipulatie zonder dat de massa dit ziet. Zelf koop ik liever aandelen van een bedrijf waarbij mijn onderbuik gevoel goed is.



Ik las verder het onderstaande in het FD vanochtend.



Alipay, dat met zijn app de helft van alle betalingen in China afhandelt, komt dit jaar naar minstens twintig Europese landen. De betaaldienst heeft miljarden dollars beschikbaar om winkeltje voor winkeltje Europa te veroveren.



Tencent is verder al bezig in Italië en het Verenigd Koninkrijk.