Vragen over IPO Adyen

Morgen komt de enige echte Nederlandse unicorn naar de beurs. Een unicorn is een start-up die een waarde van meer dan één miljard bereikt. De voornaamste reden is om bestaande aandeelhouders een exit te bieden.

Dat houdt natuurlijk ook in dat nieuwe aandeelhouders aan boord kunnen komen. Helaas heeft Adyen ervoor gekozen de particuliere belegger niet te laten participeren in de IPO. Slechts institutionele investeerders konden inschrijven op de 4,19 miljoen aandelen die beschikbaar komen.

Onderstaand ziet u een lijst van de verkopende partijen. Het Singaporese staatsfonds en het beleggingsvehikel Ioniq doen niet mee aan de verkoop en blijven nog even zitten. Mabel verkoopt liefst eenderde van haar belang:

De BV's Contentis, Sintentis en Dia zijn vorig jaar uit elkaar gehaald. Sintentis en Dia staan nu op naam van oprichter Arnout Schuijf en Contentis, staat op naam van een andere Schuijff, J. Schuijff. Ik kan niet achterhalen wie dat is, maar het zou wel heel toevallig zijn als dat geen familie van Arnout is.

Belangen management

Spreng is van ceo en oprichter Pieter van der Does. De aandelenbelangen van het management vindt u hier:

Met Joop Wijn, ooit kroonprins van ABN Amro en het CDA hoeft u geen medelijden te hebben, hij kreeg in 2017 ook nog 64.500 optierechten.

Niet bestens

Vanaf morgen kunnen particuliere beleggers dus ook handelen in het aandeel. Wie op opening wat wil doen: het verdient aanbeveling geen bestens order in te leggen, het is onzeker hoe de koers zal gaan openen.

Een gelimiteerde order is de beste manier: dan houd je in ieder geval controle over hetgeen je gaat betalen. Voor hetzelfde geld opent de koers door teveel vraag, of te weinig aanbod, op een veel te hoge prijs.

Bij de brokers zijn gelimiteerde orders gewoon mogelijk. Soms wordt bij een broker een beveiligingsmarge ingebouwd (vaak 10%) maar voor Adyen morgen is dat niet het geval.

Sommige brokers/banken hebben het aandeel nog niet toegevoegd, wacht dan tot morgenvroeg, dan zou alles gereed moeten zijn. Bij DeGiro kunt u al orders inleggen, bij Binck kan dat vanaf morgen 08:00 uur. Lynx voegt vannacht het fonds toe en zal naar verwachting ook vanaf morgenochtend orders toelaten.

Hogere threshold

Bij DeGiro is de standaard threshold van 10% er afgehaald. U zou anders bijvoorbeeld alleen een kooporder in kunnen leggen met een limiet van €264. Omdat niemand een idee heeft waar de openingskoers op uit zal komen is die threshold verhoogd naar 25%. Maximaal in te leggen kooporders dus 240 * 1.25 = €300.

Of het zo'n vaart zal lopen is de vraag; broker Binck laat weten dat er wel veel gebeld wordt door particuliere beleggers maar dat het niet zo'n stampede is als bij de beursgang van ABN Amro destijds. Binck introduceert morgen ook turbo's op Adyen, eerst alleen long.

Ook BNP Paribas komt morgen met turbo's en boosters en ook zij wachten nog met de turbo's short.

Webinar bij Lynx: vanavond 20:00 uur

Vanavond zal ik in een webinar bij Lynx meer vertellen over Adyen, het verdienmodel en deze beursintroductie. U kunt u hier inschrijven.

Masterclass tip: vanavond om 20:00 vertellen @NicoInberg & @TychoSchaaf welke aandelen interessant worden in het tweede gedeelte van 2018. Ook de IPO van Adyen wordt uitgebreid besproken.

Schrijf u nu gratis in: https://t.co/45E22oFLB5 pic.twitter.com/80DraN93bt — LYNX Beleggen (@lynxbeleggen) 12 juni 2018

Hier kunt u het Premiumartikel lezen met het advies van de IEX Beleggersdesk.