Adyen, maar dan even anders

Misschien moet u zich wel in de handjes wrijven dat wij als klootjesvolkparticulieren niet mee kunnen doen aan de beursgang van Adyen. En grootaandeelhouder Prinses Mabel mag uitrekenen hoeveel €130 miljoen minus -98,3% is.

Hoe ik aan dit cijfer kom? Laat ik zeggen dat er een voorbeeld is. Deze concurrent van Adyen kende ik nog niet, genoteerd in Frankfort:

Adyen concurrent Wirecard staat bijna op all time high koers nu 140+. 15 jaar geleden kon je dit bedrijf voor een halve euro per aandeel kopen. Waardering 49 x verwachte winst 2018. Adyen komt op 70 x. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 12 juni 2018

Even opgezocht, dit bedrijf ging op 25 oktober 2000 naar de beurs. Zoals zovelen toen. De markten hadden toen net hun zo berucht geworden dotcombubbeltoppen neergezet. De AEX deed dat op op 5 september 2000 op 703,18 (die staat nog steeds) en de DAX twee maanden eerder op 7503, als mijn data klopt.

Daarna gebeurde dit en nu slaan we ons met z'n alleen weer voor onze kop. Hoe konden we zo stom zijn om destijds niet aan deze beursgang mee te doen. Want het stond natúúrlijk in de sterren geschreven #not

Niet slecht voor fonds dat exact op top dotcombubbel naar beurs ging, Zoals zo vaak was het ook hier pas na veel jaren, bloed, zweet, tranen en geduld dat kassa rinkelde #Wirecard #Adyen pic.twitter.com/VoLNAhYLFN — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 12 juni 2018

U ziet het, ik maak al de nuance dat u zeker tien jaar droog brood moest eten, voordat... Het is nog veel erger dan dat. Ik kan me niet voorstellen dat er veel particulieren zijn geweest, die dit trokken:

Zulke grafieken zien er altijd als no-brainers uit, maar als u in zoomt... Vinger opsteken wie -98,3% lekker slapend doorkomt @Wirecard #Adyen pic.twitter.com/mz3oja75AV — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 12 juni 2018

Amazon syndroom

Zo is het met bijna alle succesvolle groeiaandelen, zeker technologie. Bij Amazon kreeg u in twintig jaar zelfs twee keer ruim -90% voor uw kiezen. Natuurlijk, de per saldo koerswinsten van Wirecard en Amazon spreken voor zich, maar bedenk dat bijna niemand die heeft gemaakt. Dit trekt niemand.

Niettemin - en dat is het grote verschil met de dotcombubbel - maken die bedrijven nu wel winst en betalen soms zelfs dividend. Zo ook Wirecard nu. Niet veel, het dividendrendement is 0,1%, maar toch. U betaalt 49 keer de verwachte winst en er wordt 30% winstgroei verwacht voor het komende jaar.

Toe maar, het bedrijf is €17,7 miljard waard. Adyen komt voor rond €7 miljard naar de beurs. In principe komt het aandeel niet in een index, want de free float is te klein. Hooguit 15%. Daarmee kan het een soort HAL Trust Unit (€12,1 miljard) worden: een reus op de Lokale Markt.



Rijk worden

Nico heeft u al helemaal bijgepraat en alles uitgerekend. Prachtbedrijf Adyen is al uit de kinderschoenen gegroeid, heeft mooie klanten en draait lekker omzet en winst en boekt meer dan gezonde marges. Wat dat betreft kan u misschien een keer op uw koersdoel of een dip ofzo een mooie positie opbouwen.

Let wel, Adyen betaalt geen dividend. Alles wordt in groei gestoken. Het bedrijf streeft 25 à 30% omzetgroei per jaar na. Grootste risico zijn talrijke concurrenten, mogelijke nieuwe concurrenten als de grote techs en dat één appje, uitvinding, of radicaal ander bedrijf deze hele markt weer op z'n kop zet.

Moet u net als Prinses Mabel ook -98,3% scenario's bedenken? Ja en nee, strikt genomen moet u dat altijd bij alle assets. Niettemin is er een groot verschil of een aandeel zonder omzet en winst zo daalt, of een fonds dat dikke knaken verdient en hard groeit. Zoals Adyen. Dan mag u in principe gaan graaien.

Alleen durft u dat dan niet, want er staat natuurlijk niet voor niets -98,3% op het bord. Dan speelt er echt wel iets. Nee, ik ben zeker ook niet zo'n held en zo worden we met z'n allen nooit rijk op de beurs :-)