Fondsenrondje: In Korea nichts neues?

Nog even voor wie door de nieuwstsunamilawine het nieuws heeft gemist:

Here are the top takeaways from the signed document between Donald Trump and Kim Jong Un https://t.co/5ylByAQkzv #TrumpKim pic.twitter.com/Nn2NwdSaE4 — Bloomberg (@business) 12 juni 2018

Over en sluiten maar? Hier zit alles in. Eerst die Noord-Koreanse nucleaire raketproeven, het verbale geweld, de Amerikaanse vliegdeksschepen te paraderen, China dat zich er tegenaan begon te bemoeien, de eerste geruchten over een top en nu een deal. Wie niet beter wist, zou zeggen: in Korea nicht neues?

Aandelen en dollar zakken wat weg, ofwel laten #Korea al weer achter zich.? Hm, als ze er al ooit aan waren begonnen... Niks te zien aan Koreaanse #Kospi. Eens te meer, beurzen gaan over winsten en niet politiek pic.twitter.com/wbhaBykoJd — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 12 juni 2018

Heineken is stijger van de dag binnen de AEX. Dat is het enige wat wellicht op feeststemming duidt, maar dit is wel heel erg in hoeken en gaten gezocht. Goed, de brede markt:

Europa zakt weg, intussen kleuren bijna alle indices lichtrood

De Amerikaanse futures houden nog net hun voetejs droog

Dollar zakt tot boven 1,18, na eerst een rally vannacht

De AAA-rentes stijgen twee basispunten, VS is vlak en Italië tikt er twee af

Olie stijgt een paar tienden, goud zakt wat en bitcoin is saai met een nul voor de komma

Over naar het Damrak, waar twee beurspareltjes schitteren.

#IMCD (Internatio-Müller Chemical Distribution) doet overname en - feli's - bekroont dat met nieuwe alle time high. Waar ene Internatio-Müller ten onder ging (#Imtech) floreert dus ander pic.twitter.com/agr9pxeDy1 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 12 juni 2018

Paul vindt het een mooie overname, maar IMCD is duur volgens hem:

IMCD: Kralen rijgen in de VS #IMCD https://t.co/iedkhf6pK4 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 12 juni 2018

Deurtje verderop staan de beursboeren ook niet ver onder hun top. KBC Securities verhoogt het koersdoel al naar €11,80 van €11,50.

#ForFarmers doet ook overname en stuitert ook lekker weg in eigen grafiek sinds beursgang twee jaar terug pic.twitter.com/4plztdQoEg — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 12 juni 2018

Martin vindt het een mooie fit:

ForFarmers breidt uit in Belgi FD #ForFarmers https://t.co/tzy2eldfjh — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 12 juni 2018

Apart dat ASR aardig draait en NN de AEX-rijen sluit, maar verder valt er weinig op het Damrak op:

Carrefour staat +2,5% op die deal met Google en wellicht dat u daar de Ahold Delhaize stijging aan kan ophangen

AMG geeft er weer een snok aan

Apart dat Besi, ineens niet meer vooruit te branden. Gelukig ook (nog) niet achteruit...

Pharming heeft de beroemde €1,50 weer in het vizier

Pharming heeft de beroemde €1,50 weer in het vizier

Veel plezier en succes.