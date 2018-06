Quote: "Mijn familie woonde daar op het platteland en leefde voornamelijk van wat de boerderij voortbracht. Ik kan me de voorraadkasten met eten nog goed herinneren."



Het bijzondere is dat de nieuwe "hype" is om weer naar deze onbewerkte producten, waarvan men weet wat het is, terug te gaan. Mijn marketing advies is dan ook het welbekende "Support your local dealer." En oh, ja, het woordje eerlijk moet er ook nog ergens in voorkomen...