Of deze mevrouw het nou zegt...

IMF's Lagarde says global economic outlook darkening by the day https://t.co/dMpczBCcfj pic.twitter.com/wuqDobRFsb — Reuters Top News (@Reuters) 11 juni 2018

... of deze index: we gaan mindere tijden tegemoet? Hoort er bij en u doet er niks aan, ofwel u die eeuwige zorgen maken heeft geen zin, waar wij beleggers altijd aan schijnen te moeten lijden. Vraag is alleen wanneer de bedrijfswinsten pieken. Die kunnen nog best een tijdje doorgroeien en zelfs voor hogere koersen zorgen.

Lower for longer! The Citi Economic Surprise Index for the Eurozone is at -100, signalling continued macro data disappointments. pic.twitter.com/vJ198wKqhg — jeroen blokland (@jsblokland) 11 juni 2018

Misschien is dit voor ons beleggers en handelaren belangrijker om ons mee bezig te houden dan dit. Toevallig had ik zelf gisteren nog een stukje hoe duur en wat de winstverwachtingen zijn van onze aandelen op het Damrak. Niettemin zijn er nu historische beelden uit Singapore en hopelijk komt er iets uit.

Better than anyone expected, is alvast een quote van de Amerikaanse president en er schijnt iets te worden getekend. Allemaal live aan de gang nu, ieder moment kunnen er headlines zijn:

WATCH: Trump and North Korean leader Kim Jong Un shake hands at start of #TrumpKimSummit. Follow live updates: https://t.co/IgIU4Ln2S8 pic.twitter.com/MhXKn0eRmr — Reuters Top News (@Reuters) 12 juni 2018

De dollar trok vannacht een halve cent aan op die Korea-top, maar dat is er intussen voor een groot deel weer uitgelopen. Verder ziet u prima, maar zker geen jubelende futures. De Koreaanse Kospi daalt zelfs. Pyongyang kent geen beurs... Verder zakt de Italiaanse rente alweer zeven basispunten.

Dollar trekt wat aan en prima, maar geen spectaculaire futures. Koreaanse Kospi -0,02% #AEX pic.twitter.com/uUS7sdpuGO — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 12 juni 2018

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuwsen dat mag er zijn: twee overnames en Google en Carrefour nemen de handschoen op tegen Amazon en Whole Foods? Let op Ahold Delhaize dus:

IMCD neemt het Amerikaanse HORN over. Dat bedrijf distribueert ook chemicaliën en richt zich daarbij op coatings, de bouw, plastic, persoonlijke verzorging, voedsel en dierenverzorging. Volgens IMCD past dat uitstekend bij zijn Amerikaanse activiteiten.

ForFarmers neemt het Belgische Voeders Algoet over om zijn marktpositie in België te versterken. ForFarmers betaalt circa zeven keer de ebitda. Dat bedrijfsresultaat kwam in het gebroken boekjaar 2016/2017 uit op ongeveer 2 miljoen euro.

Geert Schaaij heeft zijn belang in DGB Group bijna volledig van de hand gedaan. Dat bleek uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Schaaij heeft een kapitaalbelang en stemrecht van 0,99%. Dat was bij een eerdere melding nog 18,82%.

Franse shoppers kunnen vanaf begin volgend jaar hun boodschappen doen via de kanalen van Google. Carrefour heeft daarvoor een deal gesloten met het technologiebedrijf. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts:

De agenda is dun, maar kent twee belangrijke punten: hebben de Duitse ondernemers er nog zin en er is Amerikaanse inflatie met morgen een Fed-renteverhoging in het verschiet:

11:00 Duitsland ZEW indicator jun -12,4

14:30 VS inflatie CPI mei 0,2% MoM

20:00 VS begrotingstekort

En dan nog even dit

Buy the rumour, selll the fact? De Koreaanse beurs is wel zo'n beetje de goedkoopste ontwikkelde markt.

Investors piled the most cash this year into the world’s largest ETF focused on South Korea last week https://t.co/eFX6ua3PKX pic.twitter.com/0CAh3CLU8H — Bloomberg (@business) 12 juni 2018

Wat een foto! Is het een Samsung of LG, straks krijgen we daar weer gedonder over:

South Korean president watches Trump-Kim summit on TV https://t.co/u1UU7Z9340 — Financial Times (@FT) 12 juni 2018

Condoleances, vlag halfstok bij ASML vandaag?

Drie Nederlanders omgekomen bij verkeersongeluk in VS https://t.co/Q1L9LkaI4T — NOS (@NOS) 11 juni 2018

Nieuws uit België:

Zo, de #Euronav en #Gener8 fusie(overname) werd quasi unaniem goedgekeurd. Een tankergigant eerste klas is geboren: de vloot omvat nu 43 VLCCs, 27 Suezmax, 2 ULCCs en 2 LR1s, goed voor 19,4 miljoen dwt. Notering op Wall Street (EURN) blijft behouden. Een behouden vaart gewenst ! pic.twitter.com/v3a3axSiZ4 — Tom Simonts (@TSimonts) 11 juni 2018

Eens zien of ik deze index kan vinden, wie er in zitten en of u er ook in...

Ouch! Hedge got squeezed most of the times in the past year. Thomson Reuters Most Shorted Index has gained 25% since Jun 2017 vs an S&P 500 rise of ~14%. Shares in some heavily shorted stocks rallied Monday w/Tesla, Chipotle, Hertz, Avis Budget seeing strong gains. pic.twitter.com/f8n8y3q9qd — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 11 juni 2018

In Nederland is Vitol hier groot in:

Exclusive: Exxon Mobil breaks with past, bulks up energy trading to boost profit https://t.co/Nvl00StlRi — Reuters Top News (@Reuters) 12 juni 2018

Toch...?

Rule changes will be around the edges, Jay Clayton says at #WSJCFO, singling out clearinghouses as one area of concern https://t.co/CJFWyZazXV — The Wall Street Journal (@WSJ) 12 juni 2018

Nu ook een teakhoutcomplot van deze beroemde familie? :-)

Why someone paid the Rothschild family $108 million for a forest https://t.co/n9wkye51je pic.twitter.com/Fb2WQh8fRQ — Bloomberg (@business) 12 juni 2018

De uitmijter nog:

