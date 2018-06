Liveblog: Trump en Kim

Update 09:00 uur: Adyen

Corné over de beursgang van Adyen:

De begeleidende zakenbanken van #Adyen IPO zeggen dat ongekende interesse is. Allocatie van de aandelen gaat naar een beperkte lijst met beleggers. Beleggers die niet op deze lijst staan krijgen niets of nagenoeg niets. Managing expectations. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 12 juni 2018

Update 09:00 uur: Kolen

Die gaan hard zeg:

Kolenprijs op hoogste punt sinds 2012. +130% sinds dieptepunt in 2016. (FT) — Corne van Zeijl (@beursanalist) 12 juni 2018

Update 08:50 uur: Noord Korea en VS

Reuters heeft de hele tekst in handen:

Trump, Kim sign document committing to the complete denuclearization of the Korean peninsula; Pompeo, North Korean official to hold follow-up negotiations. Live coverage: https://t.co/j4JwOuXt51 #TrumpKimSummit pic.twitter.com/FruAbTNaVu — Reuters Top News (@Reuters) 12 juni 2018

Bloomberg vat samen:

Here are the top takeaways from the signed document between Donald Trump and Kim Jong Un https://t.co/5ylByAQkzv #TrumpKim pic.twitter.com/Nn2NwdSaE4 — Bloomberg (@business) 12 juni 2018

Update 08:40 uur: Noord Korea en VS

Enkele punten uit het akkoord tussen de VS en Noord Korea:

2. “The United States and the DPRK will join their efforts to build a lasting and stable peace regime on the Korean Peninsula.” — Jonathan Cheng (@JChengWSJ) 12 juni 2018

4. The United States and the DPRK commit to recovering POW/MIA remains including the immediate repatriation of those already identified. — Jonathan Cheng (@JChengWSJ) 12 juni 2018

Update 08:30 uur: Noord Korea en VS

Tja, iedereen mag zeggen en er van vinden wat die wil, maar dit krijgt President Trump toch voor elkaar.

DEVELOPING: North Korea pledges to work toward "complete denuclearization," according to document signed by Kim and Trump https://t.co/ovewIdHzlg pic.twitter.com/hSE3acRg2v — Bloomberg (@business) 12 juni 2018

Update 08:10 uur: Noord Korea en VS

Intussen het laatste nieuws uit Singapore:

.@POTUS: "I think both sides are going to be very impressed with the results."



WATCH: President @realDonaldTrump and North Korean leader Kim Jong Un sign a "comprehensive" document. pic.twitter.com/thamZ9pBQc — Fox News (@FoxNews) 12 juni 2018

President Trump says that he and Kim Jong Un "have developed a very special bond" after #TrumpKimSummit https://t.co/5cMZLyPfhx pic.twitter.com/q9xZ0F320W — CNN International (@cnni) 12 juni 2018

Update 08:00 uur: Instagram

Geweldige opmerking van Josh Brown over de Miss America verkeizing.

The real Miss America pageant takes place on Instagram 24 hours a day, every day, and the ad revenue is 50x whatever this used to generate. https://t.co/SqZ4Y93eJV — Downtown Josh Brown (@ReformedBroker) 11 juni 2018

Update 08:00 uur: M&A

Goedemorgen, twee overnames van Nederlandse bedrijven vandaag. Zowel IMCD als ForFarmers doen er eentje:

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier de analistenadviezen voor vandaag: