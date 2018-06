Liveblog: Besi en Beter Bed

Update 16:50 uur: Beter onder het Bed

Beter Bed wéér omlaag. Wil de verkoper van even na twee uur zich melden bij het forum...

Toch nog geen bodem in #BeterBed. Eindelijk een beetje volume, koers weer omlaag... pic.twitter.com/YqfVV0DpUU — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 12 juni 2018

Update 16:00 uur: Bouw

Goed nieuws voor de bouwers:

Mislukte aanbesteding: Kamer dringt aan op verplichte compensatie https://t.co/KnwFbvTWjP pic.twitter.com/84PG01kxzY — Cobouw (@CobouwNL) 12 juni 2018

Update 15:45 uur: Besi en ASMI

Is dit de reden waarom Besi en ASMI zo dalen vandaag?

Frans is zeker niet mijn ding, maar wat ik eruit haal is dat #Apple haar verkopen mogelijk tegen gaan vallen en dat toeleveranciers daardoor geraakt worden. pic.twitter.com/6ZKXzjLX8J — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 12 juni 2018

Update 15:20 uur: Microsoft

Interessant verhaal mede door de overname die Microsoft vorige week deed:

Microsoft is looking for candidates to work on features for an AI chip, according to its recent job openings. The tech titan is showing that it's willing to spend the money to have a full-featured cloud. via @cnbctech https://t.co/V5RpBQjFoq — CNBC (@CNBC) 12 juni 2018

Eigenlijk wel heel bijzonder wat er bij Microsoft gebeurt:

Sinds Satya Nadella de ceo van #Microsoft is geworden doet alleen #Amazon het beter op de beurs pic.twitter.com/SDkAuFMcgK — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 12 juni 2018

Hier de verwachte omzetten van dezelfde bedrijven: pic.twitter.com/dSCyEWLnu9 — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 12 juni 2018

Update 15:00 uur: USA

Onder kleine ondernemers in de VS is het vertrouwen nog nooit zo hoog geweest:

Small Business Optimism Index rises to 107.8, the 2nd highest reading in its 45-year history. pic.twitter.com/5lCsbtB2Xz — Charlie Bilello (@charliebilello) 12 juni 2018

Update 15:00 uur: Citron

Gisteren steeg Fitbit ruim een dollar hierop:

Counting glucose levels, not steps!! Andrew Left of @CitronResearch says Fitbit is the 'most underappreciated medtech company in the market & could hit $15 @scarletfu https://t.co/MVcQfFI3eL — Julia Chatterley (@JChatterleytv) 12 juni 2018

Update 14:30 uur: VS

De Amerikaanse inflatie CPI is volgens verwachting:

US CPI May M/M: 0.2% (est 0.2% prev 0.2%)

US CPI Ex Food and Energy May M/M: 0.2% (est 0.2% prev 0.1%) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 12 juni 2018

Bloomberg vat samen:

All the headline numbers are exactly in line with expectations.



*U.S. MAY CONSUMER PRICES RISE 0.2% M/M; CORE INDEX UP 0.2%https://t.co/JAPsR84S8d — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 12 juni 2018

Update 14:30 uur: Boskalis

Royce Tostrams over Boskalis:

Boskalis komt op adem onder de weerstand 25,21. Pas wanneer dit niveau wordt gebroken, zal er ruimte vrijkomen voor een groter herstel. Volgende koersdoel wordt dan de bodem van november 2017 rond 28,77. pic.twitter.com/GpSfkAvKEy — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) 12 juni 2018

Update 14:15 uur: Lloyd

Lloyd Blankfein schuift aan bij Yahoo Finance:

Update 13:30 uur: Galmed Pharmaceuticals

Zocht u nog iets dat heel hard gaat vandaag. Wat dacht u van deze biotech?

Update 13:30 uur: Gartman short euro

Dus dan weet u wat u te doen staat, toch? :-)

Update 13:30 uur: Wells Fargo

Oordeelt u vooral zelf hierover:

Wells Fargo takes a decisive stance against buying cryptocurrencies, but says customers can still buy guns. Here's why: https://t.co/374i5MN9j4 — CNBC (@CNBC) 12 juni 2018

Update 12:20 uur: Valeant

Het aandeel is al ruimschoots verdubbeld:

Valeant just needs a 10-bagger from here to get back to all-time highs. pic.twitter.com/MaugcxDoAu — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 11 juni 2018

Update 12:10 uur: Apple

Ik wist niet eens dat het kon.

@NickBakkerandCo



Gaat over developpers die hun app bij al hun gebruikers stiekem in de achtergrond lieten minen.



(Dus geen apps om zelf te minen. Dat tikt ook niet genoeg aan.)



Re: Apple bans cryptocurrency mining on iPhone, iPad — René Brouwer (@_ReneBrouwer) 12 juni 2018

Update 12:00 uur: Japan

Niet alleen VS en China, maar ook Japanse techaandelen doen het erg goed:

Japan's big internet stocks like Rakuten and Line aren't enjoying the huge boom like everyone else is https://t.co/IaqG8iq4JW — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 12 juni 2018

Update 11:40 uur: Twitter

Twitter staat +1,3% in de handel voorbeurs:

JPMORGAN RAISED ITS PRICE TARGET ON TWITTER, INC. TO $50.00 FROM $39.00 WHILE MAINTAINING A OVERWEIGHT RATING.$TWTR — *Walter Bloomberg (@DeItaOne) 12 juni 2018

Update 11:30 uur: Tech

Amerikaanse en Chinese tech dus:

Long FAANG + BAT remains the most crowded trade for the fifth straight month, according to the BofAML fund manager survey pic.twitter.com/3Q0h87RESd — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 12 juni 2018

Update 11:30 uur: Adyen

Nico over beursgang Adyen, dus allemaal kijken vanavond:

Masterclass tip: vanavond om 20:00 vertellen @NicoInberg & @TychoSchaaf welke aandelen interessant worden in het tweede gedeelte van 2018. Ook de IPO van Adyen wordt uitgebreid besproken.

Schrijf u nu gratis in: https://t.co/45E22oFLB5 pic.twitter.com/80DraN93bt — LYNX Beleggen (@lynxbeleggen) 12 juni 2018

Update 11:30 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q #TrumpKimSummit pic.twitter.com/Zw4dCaTx1c — The Wall Street Journal (@WSJ) 12 juni 2018

Update 10:00 uur: Korea

Akkoord of geen akkoord, beleggers kijken gewoon naar de koers:

Aandelen en dollar zakken wat weg, ofwel laten #Korea al weer achter zich.? Hm, als ze er al ooit aan waren begonnen... Niks te zien aan Koreaanse #Kospi. Eens te meer, beurzen gaan over winsten en niet politiek pic.twitter.com/wbhaBykoJd — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 12 juni 2018

Update 10:00 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door:

Dennis de Vreede is recentelijk tot CFO benoemd van @WereldhaveNV. Voor deze gelegenheid luidt hij de gong op de Amsterdamse beurs in het bijzijn van Wereldhave’s financiële landenteams. https://t.co/UuG4fnqgad pic.twitter.com/2xpjsbdjwP — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 12 juni 2018

Update 09:20 uur: Olie

Het nieuws maakt dus niet uit, olie omhoog:

Oil prices rise with global markets as Trump hails positive meeting with Kim https://t.co/RZNEhHyROL — Reuters Business (@ReutersBiz) 12 juni 2018

Update 09:20 uur: Carrefour

Carrefour gaat een samenwerking aan met Google en de koers stijgt er op:

#Carrefour (+3,3%) en #Google slaan handen in elkaar om online shopping business in Frankrijk te boosten. Vanaf 2019 zal de groentenafdeling op de Franse Google-website en via voice assistenten vindbaar zijn . Voorloper voor home delivery? Of soort van Atlantikwall tegen #Amazon? pic.twitter.com/mQpwZWRFob — Tom Simonts (@TSimonts) 12 juni 2018

Geloof het of niet, maar collega Jean-Paul en ik hadden het vorige week aan de lunchtafel het hier nog over. Wij hadden het over Google en Ahold, maar die zit er dus niet meer in:

Update 09:00 uur: Adyen

Corné over de beursgang van Adyen:

De begeleidende zakenbanken van #Adyen IPO zeggen dat ongekende interesse is. Allocatie van de aandelen gaat naar een beperkte lijst met beleggers. Beleggers die niet op deze lijst staan krijgen niets of nagenoeg niets. Managing expectations. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 12 juni 2018

Update 09:00 uur: Kolen

Die gaan hard zeg:

Kolenprijs op hoogste punt sinds 2012. +130% sinds dieptepunt in 2016. (FT) — Corne van Zeijl (@beursanalist) 12 juni 2018

Update 08:50 uur: Noord Korea en VS

Reuters heeft de hele tekst in handen:

Trump, Kim sign document committing to the complete denuclearization of the Korean peninsula; Pompeo, North Korean official to hold follow-up negotiations. Live coverage: https://t.co/j4JwOuXt51 #TrumpKimSummit pic.twitter.com/FruAbTNaVu — Reuters Top News (@Reuters) 12 juni 2018

Bloomberg vat samen:

Here are the top takeaways from the signed document between Donald Trump and Kim Jong Un https://t.co/5ylByAQkzv #TrumpKim pic.twitter.com/Nn2NwdSaE4 — Bloomberg (@business) 12 juni 2018

Update 08:40 uur: Noord Korea en VS

Enkele punten uit het akkoord tussen de VS en Noord Korea:

2. “The United States and the DPRK will join their efforts to build a lasting and stable peace regime on the Korean Peninsula.” — Jonathan Cheng (@JChengWSJ) 12 juni 2018

4. The United States and the DPRK commit to recovering POW/MIA remains including the immediate repatriation of those already identified. — Jonathan Cheng (@JChengWSJ) 12 juni 2018

Update 08:30 uur: Noord Korea en VS

Tja, iedereen mag zeggen en er van vinden wat die wil, maar dit krijgt President Trump toch voor elkaar.

DEVELOPING: North Korea pledges to work toward "complete denuclearization," according to document signed by Kim and Trump https://t.co/ovewIdHzlg pic.twitter.com/hSE3acRg2v — Bloomberg (@business) 12 juni 2018

Update 08:10 uur: Noord Korea en VS

Intussen het laatste nieuws uit Singapore:

.@POTUS: "I think both sides are going to be very impressed with the results."



WATCH: President @realDonaldTrump and North Korean leader Kim Jong Un sign a "comprehensive" document. pic.twitter.com/thamZ9pBQc — Fox News (@FoxNews) 12 juni 2018

President Trump says that he and Kim Jong Un "have developed a very special bond" after #TrumpKimSummit https://t.co/5cMZLyPfhx pic.twitter.com/q9xZ0F320W — CNN International (@cnni) 12 juni 2018

Update 08:00 uur: Instagram

Geweldige opmerking van Josh Brown over de Miss America verkeizing.

The real Miss America pageant takes place on Instagram 24 hours a day, every day, and the ad revenue is 50x whatever this used to generate. https://t.co/SqZ4Y93eJV — Downtown Josh Brown (@ReformedBroker) 11 juni 2018

Update 08:00 uur: M&A

Goedemorgen, twee overnames van Nederlandse bedrijven vandaag. Zowel IMCD als ForFarmers doen er eentje:

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier de analistenadviezen voor vandaag: