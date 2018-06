Arend Jan Kamp,



De G7 was voor Trump een groot succes, hij heeft heel duidelijk gemaakt tijdens zijn slot speech direct na de G-7 meeting, dat er met hem niet te sollen valt, waar hij staat, waar hij vandaan komt, en dat hij absoluut niet van plan is naar de pijpen te dansen van de socialistische links liberale incompetente Europese en Canadese elite.



Voor softies is in Trump zijn visie geen plaats en hij heeft groot gelijk en heeft duidelijk aangetoond wie de baas is en wie domineert en wie zich flexibel moet aanpassen en dat is niet Trump.



Zal uiteindelijk veel positiever zijn voor USA als het softe zwakke beleid van Obama, die slechts naar de pijpen van de alles manipulerende links liberale elite danste, die de westerse industrieen en de normale eerlijke en correcte belasting betalende burgers slechts willen vernietigen ten eigen pure zelf-verrijking.



Trump heeft veel vijanden, "Who cares, Ennemies you know, are not Ennemies anymore".