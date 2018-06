Kijk eens aan, AEX +0,9%, Niks meer aan doen en gauw naar huis, zou ik zeggen. Gokje: ik denk dat de networks het er op gooien dat dat wij beleggers nu al opgelucht zijn over de Trump-Kim top van morgen en dat we de zorgen over de mislukte G7 snel achter ons laten.

Of zijn we soms ook opgelucht over Italië? De nieuwe regering zegt in de EU te willen blijven en dat laten de FTSE/MIB 30 en de Italiaanse rente zich geen twee keer zeggen: +3,4% en minus zo'n 25 basispunten. Banken en verzekeraars in Europa en zelfs op het Damrak feesten mee.

Verder valt er niet zoveel op in de brede markt op, u kan alles groen afvinken:

Europese indices plussen allemaal van +0,6% in Frankfort tot +3,4% in Milaan

Wall Street kleurt maar net positief

De dollar levert weer wat in tot 1,18

Op Italië na blijven alle rentes dicht bij huis

Olie en goud stijgen ook en bitcoin krasselt nog wat na van alle #ophef dit weekend

Stralende beursdag ook op het Damrak met maar een paar dalers in de AEX, een handvol in de AMX en net even te veel in de AScX. Daar trekken feestvarkens en zwaargewichten Pharming, Basic-Fit en Wessanen de kar. De laatste keert maandag na een paar maanden al terug in de AMX.

Er zijn maar drie adviesjes vandaag en ik moet nog even wennen aan die nieuwe Unibail-naam.

Royal Dutch Shell: verhoogd naar 3350p - Jefferies

Lucas Bols: naar €21,20 van €22,30 (accumulate) - NIBC

Unibail-Rodamco-Westfield: start volgen met hold en €205 - Jefferies

Verder?

Die stijging komt als geroepen voo rhet dit jaar zo slecht presterende ING. De neergaande trend sinds begin dit jaar is echter nog van kracht

Maandag ArcelorMittal dag, zei oma vroeger al

Signify kan die stijging ook goed gebruiken. Is het mes op de grond gevallen? Daar mag u bijvoorbeeld ook bij Boskalis en Beter Bed over kniezen

AMG flirt weer met €50

Het stille IMCD staat op een all time high, gefeliciteerd

Paar dikke kopers vandaag in Pharming en dat trekt meer kooplustigen aan

Basic-staat ook weer om en nabij haar all time high

Last bur not least, Ordina is door €2!

Tot slot nog even huishoudenlijk. Nico vraagt mij heel lievvv... Vooruit dan maar.

