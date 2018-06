AEX: tussen duur- en goedkoop?

Maart, juni, september en december zijn eigenlijk de dufste beursmaanden. Het cijferseizoen is op een enkel nakomend ongeleid projectiel na doorgaans afgehamerd en het nieuwe cijferseizoen laat nog een maandje op zich wachten.

In de tweede helft van die maanden volgen nog wel eens de eerste winstwaarschuwers, maar dat is het dan ook wel. Kortom, het is even dood tij op de beurs door gebrek aan versche bedrijfscijfers en -input. Ik pak de AEX met onderliggende waardes er bij om te zien of het nu eb of vloed is.

Dit AEX-plaatje spreekt denk ik voor zich. U ziet het blauwe lijntje, die winstverwachtingen blijven maar stijgen en lijken zelfs te versnellen. Zo verwachten de analisten voor de komende twaalf maanden een winst per fictief aandeel AEX van €33,64. Op 1 januari was dat nog €38,17, ofwel +13,5%.

Wacht even, de AEX staat dit jaar echter maar op +3,5%, schreeuwt u nu van de daken. Hoe kan dat nou? Dat is een hebbelijk- of onhebbelijkheid van de beurs, zo u wilt. Hoe en wanneer de markt de winsten precies inprijst, is altijd ongewis. Het is pas op lange termijn zichtbaar dat alles per saldo klopt.

Zo leest u haarfijn aan de grafiek af hoe we in 2000 met z'n allen veel te enthousiast waren, hoe de kredietcrisis alles en iedereen rauw op z'n dak viel en wat u zelf allemaal nog meer aan de grafiek afleest. Helaas, maar dat geldt voor iedere beursgrafiek: ook dit plaatje voorspelt géén aandelenkoersen.

Nog even over die oplopende winstverwachtingen: het lijntje vertelt uiteraard niet waarom, maar goede economie, aantrekkende olieprijs en de per saldo flink aangetrokken dollar spelen hier zeker een rol. Wellicht zijn het misschien ook gewoon de brille en kunde van onze mean & lean beursbedrijven.

De AEX doet 15,4 keer de huidige winst (verwacht heb ik helaas niet) en 3,5% dividendrendement. Die waardering is relatief laag en die yield is relatief hoog. Dat komt vooral door al die financials in de AEX. Door hun hoge risico zijn ze in de regel twee keer zo goedkoop en yielden twee keer zoveel.

AEX, AMX en AScX

Uit Reuters vis ik ook nog even de verwachte koerswinstverhoudingen voor het komende jaar voor alle AEX, AMX en AScX-fondsen. Daar zet ik dan netjes de verwachte winstgroei per aandeel voor de komende twaalf maanden bij. Eens zien of daar misschien koopjes uitrollen, u weet maar nooit.

Let wel, dit is allemaal eerste indruk en eerste grove selectie. Als u echt wilt stockpicken, raad ik u het serieuze huiswerk aan. Eerst natuurlijk de AEX. Ahold Delhaize ziet er op het eerste gezicht wel aardig uit gezien waardering en verwachte groei. Mag ik dat de Amazon-discount noemen?

Randstad misschien nog, maar verder kan ik er niet zoveel chocolade van maken. Ja, Altice schreeuwt u tegemoet, maar die schulden daar, hé? Lastig.

In de AMX springen vooral AMG en Arcadis mij in het oog, maar bij deze aandelen komt even wat meer kijken dan alleen een paar financiële parameters. Geldt ook voor Fugro. ASMI ziet er op het eerste gezicht ook nog veelbelovend uit.

Dan de AScX nog: Accell, Beter Bed en Ordina? Tja, de namen zeggen genoeg. Hier speelt het een en anders. Dat kan heel lucratief uitpakken, maar ook... Hoe meer risico, hoe meer rendement is dan ook zo ongeveer de enige ijzeren beurswet.

Helaas, de koopjes liggen zeker niet per strekkende meter op u te wachten op het Damrak. Ex-financials is alles behoorlijk aan de prijs, maar de in de regel prima winstverwachtigen kunnen dat rechtvaardigen. Bovendien leveren de meeste aandelen nog een keurige yield of dividend op.

Priced for perfection vind ik zelf een aardige omschrijving van de huidige markt. Of dat zo is, bepaalt uiteindelijk echter de geschiedenis. U ziet wel aan de AEX-grafiek dat het allemaal veel gekker en onlogischer kan dan nu het geval is. Ligt het aan mij, of zijn er ook geen bubbelroeperts meer? Misschien een minpuntje :-)