Ach Royce bedoelt natuurlijk:



Dat "Beleggers" En Masse Aandelen Bestens gaan kopen..



En met Onder andere de Belachelijke lage Koerswinst verhoudingen..



Is dat Natuurlijk ook zwaar terecht..



Vergelijk het maar met dat Rijtjes huis in A'dam Oost..



Waar "gewoon" en "terecht" 60 tot 100 k meer wordt geboden..



Dan de Vraagprijs..



En das Logisch anders Vis je achter het Net..



Zo weet men dan in Urk weer te vertellen.. ;)





Toevoeging:



IMF's Lagarde says global economic outlook darkening by the day

Paul Carrel, Michael Nienaber

BERLIN (Reuters) - International Monetary Fund chief Christine Lagarde led an attack by global economic organizations on U.S. President Donald Trump’s “America First” trade policy on Monday, warning that clouds over the global economy “are getting darker by the day”.