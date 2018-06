Fondsenrondje: Is dit alles?

Een goede beurs is een saaie beurs. Dit gezegde had vandaag uitgevonden kunnen worden. Zowel op de brede markt als onder de Damrak fondsen is er niet één uitschieter, of significante beweging.

En dan zet ook nog eens dat oersaaie - en dat is een compliment! - Wolters Kluwer een all time high neer. Hoe tekenend. We zijn er dan ook snel doorheen:

Alle Europese indices staan bescheiden in de plus

De Amerikaanse futures nippen ook voorzichtig aan het groen

De dollar daalt iets

De rentes bewegen wel: de AAA's stijgen er één à drie en Italië zakt liefst 23 basispunten

Olie, goud en bitcoin dalen een tikje

Vandaar die Italiaanse rente:

Italian assets rally on finance minister's stability pledge https://t.co/iP5fzgVAXb — Financial Times (@FinancialTimes) 11 juni 2018

Op het Damrak kleurt het gros van de fondsen groen, maar door gebrek aan nieuws valt er weinig te duiden. Er zijn ook maar drie adviezen:

Royal Dutch Shell: verhoogd naar 3350p - Jefferies

Unibail-Rodamco: start volgen met hold en €205 - Jefferies

Lucas Bols: naar €21,20 van €22,30 (accumulate) - NIBC

Valt er nog iets op?

Financials liggen goed

Heineken herstelt

Leuk, KPN is ook weer eens stijger van de dag

Beweegt AMG wel eens niet hard?

Boskalis is weer in de strijd met €25

Weer een staking? En Air France-KLM is al ruim gehalveerd dit jaar

Wessanen gaat maar door

Bodemt Beter Bed...? Het volume is alleen zo dun

