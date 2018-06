Hoe doet u dat? Als ik een weekje vrij heb, heb ik de gewoonte echt niet naar de beurs om te kijken. Brexit was de uitzondering... Het valt me dan iedere keer weer op, hoe snel ik het spoor bijster ben: waar gaat het op dit moment allemaal over?

Ik lees weer heel veel over de Amerikaanse president Donald Trump, het zal, maar ik kijk liever hier naar om er weer in te komen. Hoe staat het met de winsten? Verder zie ik dat in een week tijd de AEX vrijwel onveranderd is gebleven, dollar is gedaald en rente is gestegen.

The forward 12-month P/E ratio for $SPX is 16.6, above the 10-year average of 14.4. https://t.co/Dy5XTEx4sM pic.twitter.com/vwS7fDXm3Y — FactSet (@FactSet) 11 juni 2018

Verder is er voorbeurs niet zoveel te doen. Dit is eigenlijk het enige koersnieuws en zou eigenlijk niet mogen:

Cryptocurrencies lose $46 billion after an exchange is hacked in South Korea https://t.co/X3VANqTwGS pic.twitter.com/IgpljlfoVM — Bloomberg Crypto (@crypto) 11 juni 2018

Verder is er deze nu al iconische foto. Waar die top over ging, weet intussen al bijna niemand meer en morgen gaan we door met de top VS-Noord-Korea:

'Fair trade, fool trade', Trump vents anger on NATO allies, EU, Trudeau post-G7 https://t.co/GMhf5DALQ1 — Reuters Top News (@Reuters) 11 juni 2018

De markten starten erg rustig. Ik zie geen gekke dingen: aandelen wat hoger, dollar en olie wat lager. We doen het deze week met een renteverhoging Fed, de ECB blijft op haar handen zitten en Adyen komt woensdag naar de beurs, zonder naar de beurs te komen. Nico heeft alles al op een rij in zijn vooruitblik.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Nieuws is er nog niet, ik heb welgeteld één advies voor u - Jefferies verhoogt Royal Dutch Shell naar 3350p - en de AFM meldt deze shorts:

De agenda stelt niks voor op één puntje na: buitengewone aandeelhoudersvergadering Altice! Wat is daar eigenlijk de voertaal? :-)

10:00 Italië industriële productie apr -0,5% MoM

10:30 VK industriële productie apr 2,7%

10:30 VK handelsbalans apr -11,25B

11:00 Altice BAVA

13:00 Ease2pay AVA

Veel plezier en succes. Morgen krijgt u weer een voorbeurs met alles er op en er aan van me, ik moet altijd een beetje opstarten. Laat ik maar bij het begin beginnen, tulpenbollen:

