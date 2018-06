Liveblog: Schrapen

Update 10:30 uur: Elizabeth, wat doe je nu?

Hihi, dit is wel grappig. Wacht even, ze mocht van de SEC alleen toch geen bedrijf meer leiden, of geldt dat alleen voor biotechs? U weet wel, met Theranos belazerde ze de kluit. Enfin, iedereen verdient een tweede kans en wellicht hulde voor haar dat ze uithuilt en opnieuw begint.

Please God let it be a cryptocurrency exchange https://t.co/WX0CQ0JCPK — Mark Constantine (@vexmark) 10 juni 2018

Update 10:25 uur: Fiets 'm er in

Lees je mee, Accell? Verbluffend hoeveel fantasie er nog in die oude, vertrouwde fiets zit. Oneindige mogelijkheden ook voor de Tour de France, zo te zien. Waarom niet eens een keer een etappe in zee?

Now you can bike on water pic.twitter.com/tUCXuiVAU9 — Tech Insider (@techinsider) 8 juni 2018

Update 09:45 uur: Zwitserland

Verhip, dit hadden we ook nog. LIefst 76% om 24%, da's duidelijk. Geen George van Houts toestanden hiero, menen de Zwitsers.

Swiss central bank lands a victory as voters reject sovereign money initiative https://t.co/14V0zmvLz2 — WSJ Central Banks (@WSJCentralBanks) 11 juni 2018

Update 09:25 uur: Sparen

De spaarrente is wat het is. Daar kan alles en iedereen wat van vinden, maar dat doet er niet toe. Enfin, interessante bijdrage van AFM's Wilte over zeg de heilige 3,4%.

Consumenten vinden huidige spaarrente stuk lager dan normaal. Mijn stuk in @ESBtweets https://t.co/TPaGM1sBOB

FD schrijft erover: Zwemmen zonder zwembroek https://t.co/qiFz8dLKT0 pic.twitter.com/3Lr8NF83RV — Wilte Zijlstra (@wilte) 11 juni 2018

Update 09:10 uur: Week van de waarheid?

Of het ook de belangrijkste beursweek wordt, is altijd vers twee:

Brace for the world economy’s most important week of the year https://t.co/T5c6DKWyqL pic.twitter.com/KFGlCM99yN — Bloomberg Economics (@economics) 11 juni 2018

Update 09:00 uur: Nog eentje dan

Geniaal!

The Last Globalist Supper pic.twitter.com/R7bPKr1iMa — neontaster (@neontaster) 9 juni 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, er zijn welgeteld drie analistenadviezen vandaag:

Royal Dutch Shell: verhoogd naar 3350p - Jefferies

Lucas Bols: naar €21,20 van €22,30 (accumulate) - NIBC

Unibail-Rodamco: start volgen met hold en €205 - Jefferies

Update 08:00 uur: Shortsell

De AFM meldt deze shorts:

De bitcoin ging dit weekend door het putje.

De waarde van alle crypto's bij elkaar opgeteld: minder dan 300 miljard dollar. Dat was in januari nog zo'n 800 miljard dollar. https://t.co/dXnYAIMWkI @BNR — Jelle Maasbach (@JMaasbach) 11 juni 2018

Update 08:00 uur: ArcelorMittal

ArcelorMittal investeert €150 miljoen in een fabriek in Gent: