Liveblog: Maandag 11 juni Beurs vandaag

Update 08:00 uur: Adviezen Goedemorgen, nog geen analistenadviezen voor vandaag: Update 08:00 uur: Shortsell De AFM meldt deze shorts: De bitcoin ging dit weekend door het putje. De waarde van alle crypto's bij elkaar opgeteld: minder dan 300 miljard dollar. Dat was in januari nog zo'n 800 miljard dollar. https://t.co/dXnYAIMWkI @BNR — Jelle Maasbach (@JMaasbach) 11 juni 2018 ArcelorMittal investeert €150 miljoen in een fabriek in Gent: ArcelorMittal bouwt nieuwe afzuiger in Gent https://t.co/NjaUGjyKDG via @IEXnl — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 11 juni 2018

