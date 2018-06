TA: AEX en DAX

De Nederlandse beurs is de laatste handelsdagen per saldo niet veel opgeschoten. Ondanks forse koersuitslagen is de index afgelopen week niet ver van haar plaats gekomen.

AEX index

De AEX index is eind mei afgeketst op de lange termijn weerstand rond 572,81 punten. Hierna werd al snel de steile herstelfase afgebroken, maar zijn de steunniveaus intact gebleven.

De index beweegt nu per saldo binnen een neutrale bandbreedte tussen steun 548,75 en weestand 572,81. De correctieve fase binnen deze bandbreedte is wel afgebroken, waarmee een herstel richting de weerstand lijkt te zijn ingezet.

Lange termijn AEX

Ook op langere termijn is het technische beeld van de AEX index neutraal. De beurs heeft begin dit jaar de stijgende trend afgebroken en heeft sindsdien per saldo een neutraal koersverloop laten zien.

De index beweegt zijwaarts tussen steun 506,05, gevormd door de bodems van 2017, en weerstand 572,81, de toppen van dit jaar. De index lijkt zich op te maken voor een nieuwe aanval op de weerstand.

Pas wanneer deze wordt gebroken, zal de lange termijn stijgende trend worden hervat en kunnnen er hogere koersniveaus worden opgezocht. Volgende koersdoel ligt dan rond 609 punten.

DAX index

De Duitse beurs lijkt de afgelopen weken een pullback-patroon te voltooien. De DAX index is eind mei wat teruggezakt richting de voorliggende koerstoppen. Rond

Als de DAX index vanaf dit niveau weet op te veren, wordt er een pullback-patroon succesvol afgerond en kan de index weer verder omhoog. Eerste koersdoel is de oude top van januari rond 13.596,89 punten.





Lange termijn DAX

Ook bij de Duitse beurs is het lange termijn technische beeld neutraal. De DAX index is begin dit jaar uit de stijgende trend gezakt en opgevangen door de steun rond 11.868,84, gevormd door de bodem van september 2017.

De index is inmiddels weer teruggekeerd boven het 200-daags gemiddelde en lijkt nu hierboven een nieuwe bodem te vormen. Dit is een positief signaal. Om verder te verbeteren, is een doorbraak boven 13.596,89 noodzakelijk.

Pas dan zal de oude stijgende trend worden voortgezet en kan de DAX verder omhoog richting nieuwe all-time highs. Volgende berekende koersdoel ligt rond 15.500.