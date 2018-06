quote: wiegveld schreef op 10 jun 2018 om 16:22:

Zie toch wel addertje onder Trumps gras. Na zijn gesprek met Kim dat niet lang zal duren, zal ie toeslaan met een forse heffing op auto's. Dat samen zal grote invloed op beurs hebben.

Ik ben het niet met je eens........ De hele wereld gaat zich tegen Trump keren, van China tot Rusland, totEuropa en de rest Azie...... Ik denk dat Trump eieren voor zijn geld gaat kiezen, want de economie gaatenorm veel schade ondervinden, dat is een ding wat zeker is......