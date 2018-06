Vooruitblik: Kim, Adyen en ECB

Wat gaat de beurs ons brengen de komende week? Een aantal belangrijke agendapunten op een rij, plus de grote gemene deler: cashende grootaandeelhouders. De beurzen zijn mooi gewaardeerd en het sentiment is nog steeds in orde.

Maar: met de aanstaande terugtrekkende stappen van de ECB verdwijnt er , zij het stapje voor stapje, een grote koper uit de markt en dat zet markten van tijd tot tijd wat onder druk. Obligatiekoersen dalen hierdoor, en dat zet weer een rotatie vanuit aandelen in beweging.

Als marktpartijen een hogere rentevergoeding kunnen vangen op veilige staatsobligaties, betekent dat automatisch minder vraag naar het eerste alternatief daarvoor: relatief veilige dividendaandelen. En zo gaat de carroussel in werking.

Op één of andere manier zit de hele financiële wereld op deze manier met elkaar verbonden, waardoor een spatje minder ECB-geld uiteindelijk ook invloed heeft op koersen van zelfs de allerkleinste Damrak-aandeeltjes.

Maar: niet getreurd: de reden dat de ECB zich terugtrekt is omdat men het economisch verantwoord acht. Of dat ook zo is kan alleen de praktijk uitwijzen: het QE-experiment is nog nooit eerder op deze schaal uitgevoerd. En dan hebben we ook nog te maken met cashende grootaandeelhouders her en der.

G7 in Canada (gisteren)

Daar hoeven we niet zoveel van te verwachten. Trump maakte zijn punt: eigenlijk zouden alle tarieven afgeschaft moeten worden. En subsidies ook. Vooral dat laatste is natuurlijk een pijnlijk punt voor veel regeringen, want noem mij één land dat niet een bepaalde sector in eigen land steunt.

Trump zei het hardop, met zijn America First, maar dat werkt natuurlijk in elk land zo. Van deze G7-top (Rusland mag nog steeds niet aanschuiven sinds het De Krim overnam) zullen we dan ook weinig meer horen.

Trump is overigens al door naar Singapore, voor de ontmoeting met zijn nieuwe vriend, Little Rocketman Kim Jung Un. Ondertussen zag ie nog wel even tijd om zijn twitterfoto te actualiseen. Dat geeft de (EUropese) burger toch weer moed.

Temeer daar hij, zodra hij zijn hielen gelicht had, de Canadese premier Justin Trudeau, (niet te verwarren met onze Jesse K.) de volle laag gaf:

Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 juni 2018

En deze ging er nog overheen:

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 juni 2018

Nu moet gezegd, dat vooral in de agrarische sector, Canada zijn eigen boeren heel goed afschermt. In Canada krijgen de boeren een behoorlijke melkprijs en ook kippenfarms hebben het uitstekend. Canada reguleert het aanbod van melk door de productie af te stemmen op de verwachte vraag.

De prijs die Canadezen moeten betalen voor melk etc. is afgestemd of een redelijke vergoeding voor de Canadese boeren. Geimporteerde melk etc. wordt ook gereguleerd en is aan importtarieven onderhevig.

Trump gooide met zijn opmerking dat import en export uiteindelijk tariefvrij zou moeten zijn een enorme knuppel in het hoenderhok want veel Westerse landen beschermen vooral hun agrarische sector met subsidies en importtarieven.

Enfin, wordt vervolgd. De foto van Trump met alle G7-leiders is in allerijl ook al weer van zijn twitteraccount verwijderd:

Benieuwd of woensdag Little Rocket Man opduikt in Oom Donald's twitterbio. We gaan het meemaken allemaal. Ondertussen wordt in Singapore met man en macht gewerkt aan de voorbereiding van de top. Lokale horeca zullen blij zijn met het doorgaan ervan:

15/ In het mediacentrum in Singapore waar honderden journalisten zich verzamelen om #KimTrumpSummit te verslaan. pic.twitter.com/jC7lnSytGL — Harald Doornbos (@HaraldDoornbos) 10 juni 2018

Kim is ook al gearriveerd, per trein neem ik aan:

Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) 10 juni 2018

Zwitsers referendum (vandaag)

De Zwitsers moeten weer eens stemmen vandaag in referendumvorm. Er staan twee punten op de agenda, waarvan de belangrijkst het monetaire systeem aangaat.

Het Vollgeld-initiatief wil al vanaf 2014 dat geldschepping alleen door de Zwitserse Nationale Bank gedaan kan worden en niet door commerciële banken als Credit Suisse en UBS.

De federale regering adviseert tegen te stemmen, maar er zijn in de aanloop hier naar toe al meer dan 110.000 handtekeningen verzameld en dat zonder de steun van welke politieke partij dan ook.

Referenda, en binaire verkiezingen trouwens ook, zijn tegenwoordig niet te onderschatten en de uitkomst hiervan is dan ook ongewis. Nog ongewisser is het wat er gebeurt wanneer het de initiatiefnemers het referendum winnen.

Het andere punt waarover de Zwitsers zich moeten uitspreken is een gokwet. Onlangs heeft de regering een wet aangenomen die buitenlandse online casino's verbiedt en Zwitserse casino's juist het recht geeft online gokken aan te bieden.

Money-laundering and censorship fears have been fanned in Switzerland's gambling referendum https://t.co/II2861nSNn via @technology — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 9 juni 2018

Veel jongerenorganisaties zijn er tegen omdat zij vinden dat deze wet het internet teveel aan banden legt. Mochten de jongeren niet winnen, dan is er altijd nog de bitcoin en zijn 1500 altcoin-neefjes.

Centrale banken (woensdag, donderdag en vrijdag)

Als straks de leiders van de G7 weer thuis zijn, gaan de centrale bankiers van die landen het nog eens rustig bekijken. Het meeste vuurwerk wordt verwacht van de ECB. Omdat de afgelopen weken enkele topofficials als Praet en Knot de massa al wat opwarmden, mogen we verwachten dat Mario Draghi later dit jaar de geldkraan opnieuw verder dicht zal draaien.

World's big Central Banks meet w/different agendas: #Fed expected to tighten, #ECB to map exit, BoJ to hold course as global growth is firm but the outlook has become uncertain. https://t.co/rnz3ADTecY pic.twitter.com/qWdbAAKFiH — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 8 juni 2018

De ECB is doodsbenauwd dat ze de markten per ongeluk op het verkeerde been zet en hecht enorm aan duidelijke communicatie. Donderdag 14 juni komen de hoge heren bij elkaar in Riga (Letland) en om 14.30 volgt de persconferentie.

Adyen (woensdag)

Woensdag beleeft payments provider Adyen haar eerste officiële beursdag. De inschrijving op de aandelen is helaas alleen voor institutionele beleggers. De IPO-prijs zal tussen de €220 en €240 uitkomen.

Adyen wordt wel een unicorn genoemd, een start-up die meer dan één miljard waard is. De groei die het bedrijf doormaakt is enorm, wat de torenhoge koerswinstverhouding verklaart.

Adyen en eBay

Er is nogal wat te doen over de deal die Adyen sloot met Ebay. In het prospectus zou dat toch verklaard moeten worden en dat wordt het ook, al noemt men niet de naam Ebay.

Er staat met zoveel woorden in dat Ebay recht heeft op vier maal 1,25% aan nieuwe aandelen als bepaalde targets gehaald worden. De eerste twee tranches gaan op de IPO-prijs, de laatste twee tegen de dan geldende beurskoers. Hoe hoog de te behalen targets zijn staat er niet bij. Logisch, bedrijfsgevoelige informatie.

Ebay heeft echter wel bedongen dat wanneer Adyen overgenomen gaat worden door een strategische koper, zij die warrants versneld mag uitoefenen, ook als de targets nog niet gehaald zijn. Dat geldt van 2018 tot en met 2021. Vanaf 2022 vervalt dat recht.

Die aandelendeal me Ebay is vooral gedaan om in één klap massa te krijgen én de concurrent een gevoelige klap toe te brengen. Adyen hecht eraan te zeggen dat deze manier van opereren niet standaard is en dergelijke deals in de nabije toekomst niet weer zullen worden gesloten.

Wie verkoopt wat?

De aandelen die verkocht gaan worden zijn afkomstig van bestaande aandeelhouders. Ik dacht dat ze naar rato eerlijk verdeeld zouden worden over de bestaande aandeelhouders, maar er zit nogal wat verschil tussen de verschillende BV's.

Zo verkopen het Singaorese staatsfonds en het beleggingsvehikel Ioniq helemaal niets, verkoopt Mabel liefst eenderde van haar belang en anderen weer 12-15%:

De BV's Contentis, Sintentis en Dia zijn vorig jaar uit elkaar gehaald. Sintentis en Dia staan nu op naam van oprichter Arnout Schuijff en Contentis, staat op naam van een andere Schuijff, J. Schuijff. Ik kan niet achterhalen wie dat is, maar het zou wel heel toevallig zijn als dat geen familie van Arnout is.

Vorig jaar in april werden de BV's Sintentis en Contentis gesplitst en zo met de aandelenpakketten geschoven. Spreng is van ceo en oprichter Pieter van der Does. De aandelenbelangen van het management vindt u hier:

Met Joop Wijn, ooit kroonprins van ABN Amro en het CDA hoeft u geen medelijden te hebben, hij kreeg in 2017 ook nog 64.500 optierechten. Trouwens, nu Adyen vorig jaar een bankvergunning heeft gekregen, kan Wijn binnenkort alsnog een lange neus trekken naar de verantwoordelijken bij de staatsbank.

Cashende aandeelhouders Basic Fit en Flow Traders

Eén van de grootaandeelhouders van Basic Fit, Eric Wilborts, verkocht afgelopen week zijn gehele belang (3,2 miljoen stuks) een euro onder de slotkoers aan institutionele beleggers. Wilborts was net als mede-oprichter René Moos ooit professioneel tennisspeler en bereikte in 1982 zijn hoogste ranking ooit: nr. 269 van de wereld.

Moos, goed voor 22% van het aandelenbestand, kwam tot een hoogste ranking van 557 volgens de lijsten van ATP World Tour. Moos liet weten zelf niet aan verkopen te denken. Private equity partij 3i, opererend onder de codenaam Mito, heeft nog 28% van Basic Fit in handen.

Ten tijde van de beursgang, kort voor de Brexit, verkocht Moos helemaal niets op de IPO-prijs van €15 en toen de koers later wat wegzakte kocht hij op €14 zelfs een pluk bij. Inmiddels staat de koers dus bijna twee keer zo hoog.

Moos en Wilborts hielden hun gezamenlijke belang in één bedrijf (AM Holding BV) en bezaten samen 22%. Inmiddels is Wilborts volledig uit zowel AM als Basic Fit en houdt ceo Rene Moos dus ca 16% over. Hieronder de oude aandelensamenstelling.

Dat betekent dat de free float met ruim 10% stijgt en daarmee komt Basic Fit aardig in de buurt van de Midcap-index. Private equity partij 3i heeft nog 28%. Moos heeft beloofd zich aan een lock-up van 180 dagen te houden en 3i vond voor zichzelf 90 dagen wel genoeg. kennelijk begint het daar ook te kriebelen.

Geef ze eens ongelijk. Twee jaar geleden kregen ze met de grootst mogelijke moeite €15 voor hun stukjes. Inmiddels is Basic Fit één van de best presterende fondsen dit jaar en is het aandeel hard op weg naar een verdubbeling van die IPO-prijs.

Flow Traders

Ook bij Flow Traders is één van de oprichters aan het verkopen geslagen. Sinds 2 mei verkoopt oprichter en nu commissaris Roger Hodenius dagelijks 25.000 stukken.

De teller staat nu op 450.000 stuks en in dit tempo kan hij nog doorgaan tot volgend jaar april want er zijn nog steeds bijna 5,3 miljoen stukken over, circa 11,3%.

Moet u zich zorgen maken wanneer grootaandeelhouders uitstappen? Dat hoeft niet per se zo te zijn. Beide voornoemde bedrijven hebben een mooie rit gemaakt afgelopen jaar. Flow heeft al eerder rond dit niveau gestaan en toen hebben de beide oprichters ook een deel verkocht.

Veel scepsis bij Basic Fit

Ten tijde van de beursgang zelf was er vooral rond Basic Fit enorm veel scepsis. Het bedrijf zou van schulden aan elkaar hangen, private equity zou er vanaf willen en in de media werd zelfs gesuggereerd dat het bedrijf 'technisch failliet' was.

U kunt dat radiofragment hier terugluisteren. Die term alleen al is genoeg om iedereen over de hekken naar de uitgang te jagen en de beursintroductie van Basic Fit was dan ook geen succes.

Topman en oprichter Rene Moos verkocht zelf helemaal niets en kocht zelfs flink bij toen de koers naar €14 zakte. Inmiddels kan ik me voorstellen dat hij toch zo langzamerhand wat van zijn belang te gelde wil maken want inmiddels is zijn 16%-belang bijna 235 miljoen waard.

In het begeleidende persbericht zegt Moos niet de intentie hebben te verkopen en hij wacht in ieder geval nog 180 dagen. Grootaandeelhouder 3i (28%) heeft beloofd de komende 90 dagen niets te gaan verkopen.

Vooral van de laatste verwacht ik later dit jaar nog wel enig aanbod. Het goede nieuws daaromtrent voor Basic Fit is dat de free float daarmee behoorlijk oploopt en Basic Fit in ieder geval een plaatsje in de Midcap-index kan verwerven volgend jaar. Dat zet het aandeel weer beter op de radar bij grote beleggers.

Uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen reden om tot verkoop van een aandeel over te gaan. Het wil niet altijd zeggen dat iemand die iets verkoopt altijd meteen verwacht dat de boel daarna instort. Winstnemen is ook een vak.

Tot maandag en een fijne zondag allemaal.

