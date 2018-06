Weekslot: AEX +0,30%

Deze week stond in het teken van twee rentebesluiten, maar dat was afvinken geblazen. De ECB maakte bekend te stoppen met het opkoopprogramma eind van het jaar en de rente ergens in de zomer 2019 de rente een eerste stap omhoog kan maken.

Een overzicht van de hoogtepunten :-)

Zo. Ik zei toch, het is goldilocks persco :-) pic.twitter.com/y4d3j9ByLJ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 13 juni 2018

"Marijuana has nothing to do with our mandate". Hij zei het echt, #Fed's Jerome Powell :-) — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 13 juni 2018

Wat de echte uitschieter was was de beursgang van Adyen. Volgens mij is daar genoeg over gezegd en geschreven maar voor wie het nog eens wil bekijken.

Koersexplosie Adyen doet denken aan dolle jaren ‘90 https://t.co/wQJbkOAyTw via @tijd — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 13 juni 2018

Hier dan eindelijk mijn 'oh-zit-dat-zo-stukje'. Hoop ik dan tenminste #Adyen https://t.co/9swE27XSDw @IEXnl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 13 juni 2018

Deze fiets ik er last minute nog even tussen:

Olie krijgt op de vrijdagmiddag nog even een trap pic.twitter.com/qsb8DDhnfE — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 15 juni 2018

Het is vrijdagmiddag, dus deze kan ook wel:

David Attenborough narrates his girlfriend getting ready ???? pic.twitter.com/bTrEr8bjFv — LADbible (@ladbible) 13 juni 2018

Hier de bekende weeklijstjes van de brede markt en de Nederlandse indices. Wat hebben we er van gebrouwen deze week?

De lijstjes:

AEX deze week: +0,30%

AEX deze maand: -0,49%

AEX dit jaar: +3,15%

AEX herbeleggingsindex dit jaar: +5,43%

AEX

ASML kreeg een upgrade van RBC. Voor een week zonder nieuws gaat Heineken wel heel lekker of zou het het dollarwindje zijn net als bij Ahold bijvoorbeeld. Voor Altice-begrippen is het een rustige week voor Altice.

ABN Amro, Aegon, NN en ING liggen allemaal niet zo best. Dalende rentes, slecht voor financials, zou het dat verhaal zijn?

AMX

PostNL gaat vandaag door het dak nadat de Nederlandse staat zich wil terugtrekken, maar dat komt voor Bpost te laat zeg maar....

AMG gaat altijd hard, IMCD deed een overname en Air France-KLM steeg omdat de Franse staat het bedrijf gaat helpen ondernemen.

Verder zit Flow Traders aan de onderkant zonder nieuws. Tja, rustige markt, lastige markt voor Flow? Fugro en SBM Offshore hebben de olieprijzen tegen.

ASCX

Pharming gaat vandaag -3%, maar voor de week een mooie plus. ForFarmers deed een overname. Heijmans heeft even een mindere week, maar voor dit jaar nog altijd +23,8%.

Zondag schrijft Arend Jan Kamp weer een vooruitblik op de volgende week. Bedankt voor uw bezoek en reacties en een fijn weekend!