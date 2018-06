Weekslot: AEX +0,15%

Deze week was het rustig op het Damrak. De AEX noteert op een kleine plus. De spanning was vooral te vinden op de Italiaanse obligatiemarkt. De Italiaanse tienjaarsrente loopt ruim 40 basispunten op naar 3,12%.

De Europese beurzen bleven de hele week dicht bij huis. Alleen de Italiaanse beurs is de gebeten hond met een verlies van 3,5%. Het Italiaanse parlement gaf haar vertrouwen aan de populistische regering. Hoe dit gaat uitpakken is een onzekerheid en daar houden beleggers niet van.

Daarentegen is de Italiaanse bevolking in meerderheid tevreden met komst van de nieuwe regering.

*58% OF ITALIANS BACK COUNTRY'S NEW GOVERNMENT: MESSAGGERO POLL — lemasabachthani (@lemasabachthani) 8 juni 2018

Volgende week een vol programma met de centrale banken en de rentebesluiten. Daar zal het volgende week wel om draaien:

Mark your calendars right now. Next week in global markets all of this is happening ??



• FOMC meeting announcement

• ECB meeting

• quadruple witching

• North-Korea US Summithttps://t.co/h84ts2zBIw — StockTwits (@StockTwits) 8 juni 2018

Deutsche Post kwam vandaag nog even tussen de schuifdeuren met een winstwaarschuwing:

Hier de bekende weeklijstjes van de brede markt en de Nederlandse indices. Wat hebben we er van gebrouwen deze week?

De lijstjes:

AEX deze week: +0,15%

AEX deze maand: +0,27%

AEX dit jaar: +2,84%

AEX herbeleggingsindex dit jaar: +5,04%

AEX

De winnaar van de week is Altice. Beleggers erbij waren met de splitsing beschikken nu over de aandelen Altice USA. De tweede stijger is ASML die een all time high neerzette boven de €180.

De financials liggen slecht. Alleen mag je ASR vergeten, want het aandeel ging ex-dividend. Unilever stond ook onder druk. Echt nieuws was er niet te vinden, maar andere eten- en drinkenaandelen doen het ook niet fantastisch. Wellicht dat het renteverhaal hier ook parten speelt.

AMX

Het was de week van ASMI en BAM. Eerstgenoemde steeg 5% op een outperform advies van Credit Suisse. De bouwer ging daarentegen fors onderuit na een adviesverlaging en stevige koersdoelverlaging van ING. Arcadis lag ook erg slecht zonder duidelijke oorzaak.

ASCX

Van Lanschot Kempen aandeelhouders: schrik niet, want het aandeel ging deze week ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd bleef er zelfs een kleine plus over voor het aandeel. Beter Bed lag wederom slecht. Wanneer komt de ommekeer? Of zou die helemaal uitblijven?

Zondag schrijft Nico Inberg weer een vooruitblik op de volgende week. Bedankt voor uw bezoek en reacties en een fijn weekend!