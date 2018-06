Fondsenrondje: Risk off

Vandaag nemen beleggers wat gas terug. De Europese beurzen dalen tussen de 0,5 en 1,5%. De AEX gaat een 0,8% terug.

Je ziet op zo'n dag als deze dat de rentes van de sterke eurolanden dalen en dat de rentes van Italie en Griekenland stijgen. Goud en zilver doen trouwens bijna niets - dat is niet helemaal volgens de boekjes - en de dollar stijgt licht ten opzichte van de euro.

Damrak

De cyclische aandelen, zoals Besi en ArcelorMittal liggen vandaag slecht, maar ze lijken met de goegemeente te zakken. De verzekeraars liggen ook beroerd vandaag. Waarschijnlijk wordt dit door de dalende rentes veroorzaakt.

De voorlopige topper binnen de AEX is Altice met een winst van 2,4%. Ik leg de nadruk op 'voorlopig', want het aandeel kan alle kanten op bewegen. De stijging kan zo weg zijn, maar ook doorzetten.

Binnen de Midcap doet Takeaway.com het erg goed. De adviesverhoging van Jefferies werpt zijn vruchten af.

Basic-Fit

Basic-Fit weet ruim 3 miljoen aandelen in de markt te zetten. Hierbij is een korting van €1 per aandeel gegeven, maar de koers staat nog boven die €26,75. Is dat een positief signaal.

Basic Fit slaagt er in 3,2mln aandelen (5,9% blok) geplaatst te krijgen tegen €26.75 ofwel een minimale discount tegen slotkoers €27.75.



Knap gezien de beperkte liquiditeit van het aandeel van gemiddeld nog geen 50.000 stukken per dag. — Leon Hillen (@leonhillen) 7 juni 2018

DGB

Op de lokale markt stijgt DGB Group 13% op een giga volume. Gek genoeg is er geen nieuws te vinden over het fonds, maar als we naar de daggrafiek kijken, lijkt dit op een blocktrade.

