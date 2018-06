Liveblog: Basic Fit

Update 09:15 uur: Centrale banken

Intussen bij de emerging markets:

EM #currencies are down 9% against the USD on average since mid February! pic.twitter.com/q6VGV5EPMw — jeroen blokland (@jsblokland) 8 juni 2018

Update 08:40 uur: Centrale banken

Scoop van FT over de Libor-zaak:

SCOOP: SocGen executives ordered Libor rigging, US prosecutors believed.



DOJ letter in 2015 identified Michel Peretie, former head of corporate and investment banking, Didier Valet, the former CFO and later deputy CEO, and two more junior bankershttps://t.co/oSMwPK3uTo — kadhim (^?^)? (@kadhimshubber) 7 juni 2018

Update 08:30 uur: Centrale banken

Volgende week op het programma:

The world's three most powerful central banks convene next week with different agendas https://t.co/3hbRmpUDfi pic.twitter.com/SkRU263LpE — Bloomberg (@business) 8 juni 2018

Update 08:20 uur: ING

De oranje leeuw over het Duitse voetbal :-)

The German economy shows increasing parallels with the national football team, which although entering the World Cup in Russia next week as defending champion, has not won a single match this yearhttps://t.co/73jpWHKCkq — ING Economics (@ING_Economics) 8 juni 2018

Update 08:00 uur: Hedgeye

Cartoon van Hedgeye is heel scherp:

Update 08:00 uur: Basic Fit

Basic Fit heeft stukken geplaatst. Leon Hillen met meer details daarover:

Basic Fit slaagt er in 3,2mln aandelen (5,9% blok) geplaatst te krijgen tegen €26.75 ofwel een minimale discount tegen slotkoers €27.75.



Knap gezien de beperkte liquiditeit van het aandeel van gemiddeld nog geen 50.000 stukken per dag. — Leon Hillen (@leonhillen) 7 juni 2018

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier de analistenadviezen voor vandaag: