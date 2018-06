Slotcall: Slapjes

Een saaie handelsdag die snel vergeten zal worden. De markt startte na de rally op Wall Street gisteravond met een mooie plus. Helaas kon deze winst niet worden vastgehouden en zakken de indices in Europa weg.

De AEX dobberde gedurende de dag rond het nulpunt. Royal Dutch Shell en ING hielden de index vandaag op de been. Uiteindelijk sloot de AEX 0,1 procent hoger.

Verzekeraars

De Nederlandse verzekeraars lagen er vandaag erg sterk bij. Zeker als je deze koersbewegingen vergelijkt met de Eurostoxx insurance index, een index vol met Europese verzekeraars. ASR en NN stijgen vandaag het hardst van allemaal.

ArcelorMittal

De gebeten hond van vandaag is ArcelorMittal. Het aandeel kreeg een afwaardering van UBS. Het komt niet vaak voor dat een aandeel in één keer van een koop- naar een verkoopadvies gaat. De staalgigant was daarmee één van de slechtste aandelen binnen de sector.

ArcelorMittal: naar sell van buy en naar €25 van €30 - UBS#ArcelorMitttal #AEX — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 7 juni 2018

Van Lanschot Kempen

De grote winnaar in de small cap index is Van Lanschot Kempen. Het aandeel kreeg een koersdoelverhoging van ING. De overige banken: ING en ABN Amro lagen ook goed vandaag. Zin om banken te kopen met z'n allen?

Lucas Bols

De koers van Lucas Bols ging omhoog vandaag op de jaarcijfers. Het bedrijf liet een mooie omzetgroei zien, alleen werd dit grotendeels veroorzaakt door de overname van Passoa. Over het algemeen waren de cijfers niet echt inspirerend.

Lucas Bols: Passoa stuwt omzet #LucasBols https://t.co/EiFONC5ZvY

— IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 7 juni 2018

BAM

Heeft BAM na een reeks van slechte dagen de weg weer omhoog gevonden? Een echt duidelijke oorzaak voor deze stijging is niet te vinden, maar de bouwer heeft wel een mooie order binnengehaald. Ze vermelden alleen niet de bedragen.

BAM GROEP - LEFIER AND BAM WONEN SIGNED AGREEMENT FOR SUSTAINABILITY OF 48 HOMES TO ZERO-ENERGY HOMES IN EMMEN - Reuters News #BAM #AEX

— Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 7 juni 2018

Nico Inberg over de IEX Watchlist

Dit wilt u niet missen!

Watch “Webinar dinsdag 12 juni” on #Vimeo https://t.co/Mu51Y1fRva

Webinar a.s. dinsdag 12 juni 20.00 uur over o.a. IEX Premium Watchlist,

olieprijs, Adyen en meer. — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 7 juni 2018

Euro, goud, bitcoin, olie en rentes

De olieprijzen fluctueren nogal: vandaag is het de Brent-olie die behoorlijk afkomt:

Euro: 1,1827

Goud: $1298

Bitcoin: $7681

Olie: $65,89 en $76,90 (Brent)



