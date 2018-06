Eindelijk een realistische analyse, geen fata morgana van aex 1000 punten maar inderdaad als de 572 opwaarts wordt doorbroken is er ruimte voor opwaarts potentieel. Echter de kans op eerst een correctie is al weken groter, want waar zou die stijging vandaan moeten komen? ING zit al tijden in een downtrend en verder hebben de meeste andere zwaargewichten recent een 1y, 3y en soms zelfs 5 y high neergezet en de macroeconomische situatie ziet er toch allemaal een tandje minder uit, kans op down lijkt me dus groter, down under 548 richting 505-515 daarna langzaam richting de 609