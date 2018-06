De zogenaamde "Topexperts" doen het gemiddeld niet beter dan de AEX-index.

Dat is in het verleden keer op keer aangetoond.

De NOVA Top 5 van zo'n 10 jaar geleden is daarvan een goed voorbeeld.

Een aap die pijltjes gooit op de beurspagina van een krant doet het niet slechter.

Als je doordenkt is dat allemaal wel logisch, want niemand kan in de toekomst kijken.