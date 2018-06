Geheel volgens traditie organiseren BNP Paribas en IEX op 4 juli weer een van de meest geliefde beleggingsevents: de Hollandse Aandelenavond. Daar presenteren maar liefst zes topexperts hun favoriete aandelen van eigen bodem.

De komende week blikken alle experts: Nico Bakker, Jim Tehupuring, Nico Inberg, Ralph Wessels, Royce Tostrams en Jos Versteeg, terug op hun aandelenkeuzes van vorig jaar. IEX' eigen Nico Inberg bijt het spits hieronder af.

Inberg presenteerde vorig jaar onderstaande aandelen:n:

Eurocommercial Properties (35,15, +10% incl. dividend)

"Vastgoed, vooral winkelvastgoed, ligt slecht op de beurs. Dat is soms terecht, soms niet. Het gaat om de houdbaarheid van de huren en ECP heeft laten zien dat de huurinkomsten nog steeds een stijgende lijn vertonen. Angst voor inflatie is overdreven: als inflatie de kop opsteekt zal de rente omhoog gaan maar ook de huren zijn over het algemeen aan inflatie gelinkt, zodat de huurinkomsten mee omhoog bewegen.

De laatste tijd zien we wel wat meer interesse in de vastgoedaandelen. Dat de online verkopen steeds verder stijgen is een zekerheid, maar dat wil niet zeggen dat álle winkels straks gaan sluiten. Eurocommercial zit in regio's waar er schaarste aan winkelruimte is en dan heb je recht van bestaan."

"TomTom maakte een flinke dip door afgelopen jaar maar staat momenteel weer rond het niveau van vorig jaar. Er kwam wat overnamefantasie in toen Reuters gewag maakte van gesprekken die TomTom gehad zou hebben met een investment bank maar daar hebben we niks meer van gehoord. TomTom blijft een aantrekkelijke speler gezien hun technologie en ik heb er vertrouwen in dat het er de komende jaren wel uit zal komen."

"Ja, Pharming, wat kan ik daar nog over zeggen? Het ongeloof was groot vorig jaar maar samen met mijn collega's van de Beleggersdesk hebben we ontzettend veel research gedaan en waren we ervan overtuigd dat het aandeel fors omhoog kan nadat de verkooprechten voor de VS terug in eigen huis waren.



Dat is wel gebleken en zelfs meer dan dat. Momenteel is Pharming zelfs zover dat er gekeken wordt naar nieuwe markten en nieuwe producten, zowel met Ruconest als met andere producten. Er zit nog steeds heel veel fantasie in het aandeel, al moeten beleggers oppassen niet teveel voor de muziek uit te lopen."

Inberg: "De grootste uitdaging in dit werk is het ontdekken van aandelen waar wat staat te gebeuren en waar dat nog niet ingeprijsd is. Dat was bij Pharming het geval. Of ik er dit jaar weer eentje heb? We hebben wel een Nederlands aandeel op de korrel dat tegen een mooi omslagpunt aan zit, maar dat zal voorlopig nog geen 350% rendement opleveren."

