Liveblog: Bols en Amazon

Update 14:30 uur: Jobless Claims

De Amerikaanse jobless claims zijn uit en rond de verwachting:

US Initial Jobless Claims Jun-2: 222K (est 220K; prev R 223K)

- Continuing Jobless Claims May-26: 1741K (est 1738K; prev 1726K) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 7 juni 2018

JUST IN: U.S. filings for unemployment benefits ticked down to a four-week low, the latest sign that the job market remains robust https://t.co/lD9czjUm4w pic.twitter.com/x1o0YSwjfL — Bloomberg (@business) 7 juni 2018

Update 13:40 uur: Turkije

De centrale bank van Turkije grijpt in:

#Turkey's central bank shows character, raises one-week repo and overnight lending rates. Lira strengthens. #TRY pic.twitter.com/QNpf3P4WhF — jeroen blokland (@jsblokland) 7 juni 2018

Update 13:10 uur: Amazon

Amazon pikt ook een graantje mee uit de Engelse Premier League

https://t.co/QJNXdQsbXe gets share of English Premier League soccer rights for first time https://t.co/OVfNsPeQUp — CNBC (@CNBC) 7 juni 2018

BREAKING: June 7, 2018. The day Amazon really became a sports broadcaster. Just acquired a Premier League package of 20 games for three seasons. Differs from NFL deal in that it’s exclusive not simulcast. — Darren Rovell (@darrenrovell) 7 juni 2018

Update 13:00 uur: Shell

Shell is één van de bieders op de schalieassets van BHP Billiton:

After spending $ 20 bn to acquire these assets in 2011... Shell, BP, Chevron and private equity funds among the bidders.https://t.co/ygpbACpSCg — Jilles vanden Beukel (@JillesAppelscha) 6 juni 2018

Update 12:00 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/aiJFrEWB1b — The Wall Street Journal (@WSJ) 7 juni 2018

Update 11:30 uur: BAM

BAM krijgt een mooie opdracht.

BAM GROEP - LEFIER AND BAM WONEN SIGNED AGREEMENT FOR SUSTAINABILITY OF 48 HOMES TO ZERO-ENERGY HOMES IN EMMEN - Reuters News #BAM #AEX — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 7 juni 2018

Update 10:30 uur: Metalen

Casper Burgering van ABN Amro valt iets op aan de prijzen van diverse metalen:

Vergeleken met 1 januari staan de prijzen van #nikkel, #aluminium hoger, door resp. EV-hype (elektrische #auto) en economisch beleid van VS. De #koperprijs herstelt sterk sinds 1 juni (kapitaalinjectie #China) en evenaart zijn piekniveau van dit jaar. De #zinkprijs blijft achter. pic.twitter.com/aBkR8Ql0AC — Casper Burgering (@CasperBurgering) 7 juni 2018

Update 09:30 uur: Daimler en Lucas Bols

De IEX Beleggersdesk over Lucas Bols en Daimler:

Mist rond Daimler blijft hangen #Daimler https://t.co/ZzxX3SlSyg — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 7 juni 2018

Update 09:00 uur: ICT

Opdracht voor ICT Group:

ICT GROUP NV - HOOGHEEMRAADSCHAP HOLLANDS NOORDERKWARTIER (HHNK) GRANTS REPLACEMENT OF PROCESS AUTOMATION OF 15 WASTEWATER TREATMENT PLANTS (WWTPS) TO ICT GROUP - RTRS — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 7 juni 2018

Update 08:40 uur: EU

De Duitse fabrieksorders vielen flink tegen:

Update 08:20 uur: Inflatie

De Nederlandse inflatie loopt op:

Hello #inflation! Dutch #CPI rises 1.9%, highest level of inflation since September 2013. pic.twitter.com/ArmzIfpzy0 — jeroen blokland (@jsblokland) 7 juni 2018

Update 08:00 uur: Lucas Bols

De jaarcijfers van Lucas Bols zijn er:

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier de analistenadviezen voor vandaag: