Slotcall: Renterally

De beursdag begon goed, maar uiteindelijk geven de Europese beurzen de winst prijs en zakken in het rood. Rentes op staatobligaties lopen vandaag stevig op en dat heeft alles te maken met de uitspraken van Peter Praet, Jens Weidmann en Klaas Knot.

Peter Praet (ECB) praat en de obligatiemarkt luistert. In juni gaat u nieuws horen over afbouw QE van de ECB. obligatiemarkt schrikt en Duitse rente stijgt van 0,37% naar 0,45%. NL en de rest van Eurozone stijgt mee. — Corne van Zeijl (@beursanalist) 6 juni 2018

Financials zoals banken en verzekeraars liggen in heel Europa slecht. Ook valt op dat de relatief veiligere dividendaandelen in de verkoop gaan en dat is mogelijk verklaarbaar door de stijgende rentes. Verder krijgen de olieprijzen een tik na de Amerikaanse olievoorraden:

Oil prices sink as US crude stockpiles rise by 2.1 million barrels, fuel stocks also jump https://t.co/UnlVLX35oA — CNBC (@CNBC) 6 juni 2018

Shell

Van olie is het een klein bruggetje naar Royal Dutch Shell, want dat aandeel kreeg vandaag een downgrade van SocGen. Daarnaast gaat de oliereus Circuit Zandvoort sponsoren, dus stoffen we de Formule 1 indicator af:

Adyen

Nico keek nogmaals naar Adyen:

MDxHealth en Philips

Overeenkomst tussen Philips en MDxHealth:

Handelsgevoel

Dit gevoel kennen we allemaal wel...

When you sell too early, and your account misses out on all the gains pic.twitter.com/XJKbVCmHfV — StockTwits (@StockTwits) 6 juni 2018

Euro, goud, bitcoin, olie en rentes

De olieprijzen fluctueren nogal: vandaag is het de Brent-olie die behoorlijk afkomt:

Euro: 1,1762

Goud: $1299

Bitcoin: $7636

Olie: $64,59 en $74,90 (Brent)



