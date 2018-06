Shell en de Formule 1 indicator

Dit weekend is de Grand Prix van Canada, maar dat is alleen interessant voor de liefhebbers. Nee, niemand minder dan Royal Dutch Shell gaat het Circuit Zandvoort sponsoren.

Opvallend, want het circuit is bezig om een Grand Prix naar Nederland te halen en laat Shell nu ook het meest prestigieuze team uit de Formule 1 sponsoren:

#Shell gaat Circuit Zandvoort sponsoren en sponsort ook F1 team Scuderia Ferrari. Laat die Grand Prix maar komen! #F1 https://t.co/tP27GuznPJ — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 6 juni 2018

Nu is dat een mooie aanleiding om de Formule 1 indicator weer af te stoffen. Corné heeft deze ooit op IEX geïntroduceerd en we vragen hem of deze nog altijd actueel is. We schreven twee jaar geleden ook over deze indicator toen Heineken de Formule 1 ging sponsoren:

Ik kan mij deze wagen met #ING d'r op ook nog wel herinneren :-) pic.twitter.com/jtDIS6hT2R — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 6 juni 2018

Zullen we de Nederlandse voorbeelden even erbij pakken:

Baan sponsorde ooit de Grand Prix van Maleisië en Japan en sponsorde het team Arrows F1.

ING sponsorde team Renault.

Randstad sponsorde team Williams F1.

Heineken sponsort tegenwoordig de hele baan.

Spyker had zelfs een compleet eigen team.

Kent u nog een goed voorbeeld voor de Formule 1 indicator? Laat het weten in de comments.