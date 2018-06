TA: Herstel bij halfgeleiders

De AEX index beweegt de afgelopen weken zijwaarts onder weerstand 572,81. Met de huidige consolidatiefase lijkt de beurs krachten te verzamelen voor een nieuwe aanval op de weerstand.

AEX index

De Nederlandse beurs is de afgelopen weken per saldo niet veel opgeschoten. Na de sterke stijging van april en een groot deel van mei is de AEX index meer zijwaarts gaan bewegen.

Langzaam maar zeker loopt de index weer op richting de weerstand 572,81. Pas wanneer dit niveau wordt geslecht, zal het technische plaatje verder opklaren.



ASML

De laatste dagen hebben we een opvallende koersbeweging gezien bij ASML. Deze zwaargewicht binnen de AEX is na een langere consolidatiefase opwaarts uitgebroken. De doorbraak boven de toppen van de afgelopen maanden heeft het technische beeld flink opgeklaard.

ASML heeft met de doorbraak de lange termijn stijgende trend weer opgepakt en kan nu verder omhoog richting hogere koersniveaus. Volgende berekende koersdoel ligt rond €200.



SOX index

Als we kijken naar de SOX index (Philadelphia Semiconductor Index), , dan zien we dat de hele sector momenteel aantrekt. Hoewel een opwaartse uitbraak nog even op zich laat wachten, zien we de laatste weken wel al een sterk herstel.

De SOX index laat per saldo een neutraal koersverloop zien boven steun $1.206,34. Rond dit niveau is de index de afgelopen maanden meerdere keren opgevangen. Deze neutrale fase heeft geleid tot een consolidatie binnen de lange termijn stijgende trend.

De weerstand rond $1.464,61 wordt nu weer opgezocht. Zodra dit niveau wordt uitgenomen, zal de lange termijn stijgende fase weer een nieuwe impuls krijgen.

Aangezien de SOX index vaak als leidende index wordt gezien, kan dit een positieve impuls geven aan de brede aandelenmarkt.



ASMi

Naast ASML zijn ook ASMi en Besi twee Nederlandse aandelen die actief zijn in de halfgeleidersector. Beide aandelen zijn sinds medio maart hard teruggevallen, maar de eerste tekenen van herstel zijn hoopvol.

ASMi is de afgelopen dagen hard opgeveerd. ASMI heeft zowel de dalende trend als een oude weerstand gebroken, waarmee een technische verbetering is opgetreden. ASMI kan nu oplopen richting weerstand €63,00 (top van 12 maart). Steun ligt rond €47,33 (bodem van 29 augustus 2017). Op lange termijn overtuigt het technische beeld overigens nog niet.



Besi

Bij Besi zien we nog geen duidelijke tekenen van herstel. Het aandeel is in april hard teruggevallen waarmee het technische plaatje flink is verzwakt. De afgelopen weken maakt het aandeel even pas op de plaats, maar de dalende trend is nog intact.

Pas wanneer Besi boven weerstand €32,62 weet terug te keren, zal het technische beeld wat opklaren en is er een groter herstel mogelijk. Tot die tijd moeten we rekening houden met mogelijke nieuwe verkoopdruk.