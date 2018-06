Fondsenrondje: AEX doet niet veel

Europese beurzen in het groen, behalve Italië. Het verhaal is wel bekend. Daarnaast sprak Peter Praet van de ECB en had het over...

ECB to debate ending bond buys next week: Praet https://t.co/fKlsLefUmR pic.twitter.com/uk547Nqwkr — Reuters Top News (@Reuters) 6 juni 2018

ECB'S WEIDMANN SAYS INFLATION IS NOW EXPECTED TO GRADUALLY RETURN TO LEVELS COMPATIBLE WITH OUR TARGET — *Walter Bloomberg (@DeItaOne) 6 juni 2018

Intussen worden op Wall Street weer verse all time highs neergezet

Facebook: All-Time High

Apple: All-Time High

Amazon: All-Time High

Netflix: All-Time High

Nasdaq 100: All-Time High pic.twitter.com/5IDbGT0hsV — Charlie Bilello (@charliebilello) 5 juni 2018

Nico heeft nog even naar Adyen gekeken:

Gaan we door met de brede markt:

Europese indices zijn verdeeld. De DAX is de koploper met +0,3% en onderaan Milaan met -1,5%.

De Amerikaanse futures in de plus. De S&P 500 en Nasdaq 100 staan beide op +0,1%.

EUR/USD stijgt 0,2% naar 1,175.

De grondstoffenmarkten: goud stijgt 0,1% en zilver 0,4%. WTI doet +0,1% en Brent +0,5%.

De rentes op tienjaars staatsobligaties stijgen 2 tot 20 basispunten.

Dan over naar het Damrak. Dit valt ons op:

ASML stoomt door naar weer een nieuwe all time high.

ArcelorMittal stijgt in lijn met de rest van de sector.

Galapagos heeft 90 euro weer in zicht.

Philips sluit een overeenkomst met MDxHealth en loopt iets op.

Heineken, Unilever en KPN hebben een mindere dag.

Rentes lopen op en verzekeraars zakken.

Ook Altice ligt niet zo best deze dag.

AMG trapt het gaspedaal nog een keer in.

Besi en ASMI stijgen in lijn met de sector.

Bij BAM is er nog een zure nasmaak van de downgrade van ING van gisteren.

Fagron stijgt 1,6%

Heijmans daalt 1,4%.

Lokaal is Curetis met +5,6% de uitschieter.

De lijstjes: