Liveblog: Shell en de rest

Update 12:10 uur: Tesla

Intussen loopt Tesla aardig op in de handel voorbeurs:

Meanwhile, Tesla shares are up 1.6% pre-market after Elon gives optimistic update about production pic.twitter.com/rkqHXDhSWL — Joe Weisenthal (@TheStalwart) 6 juni 2018

Update 11:40 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/yMXcfTqf5L — The Wall Street Journal (@WSJ) 6 juni 2018

Update 11:20 uur: DNB

DNB-president Klaas Knot spreekt in de Tweede Kamer. Lees hier zijn inleiding: https://t.co/fkSTczHVZx — DeNederlandscheBank (@DNB_NL) 6 juni 2018

Update 11:20 uur: Gongg

Het Noorse staatsoliefonds wil dat Musk opstapt als ceo van Tesla:

Norway's $1 trillion wealth fund wants Elon Musk out as chairman of Tesla https://t.co/mcDAePowXS — Business Insider (@businessinsider) 6 juni 2018

Update 09:40 uur: Gongg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door...

Stichting PLN opent de beurs samen met @VolkerWessels ter ere van de Monstertocht die 16 juni van start gaat. Prof. Dr. Pieter Doevendans, directeur @NL_Heart, luidt de gong. https://t.co/1zF4XqoOnO pic.twitter.com/yPftQsW9uj — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) 6 juni 2018

Update 09:00 uur: KBC

KBC heeft nog een paar analistenadviezen

?? KBCS ADVIEZEN#Aedifica. Fijne deal levert koersdoelverhoging op van €81 nr €83 (dividendrendement 3%/4%). Advies blijft “Houden”#ArgenX: koersdoel van €67 naar €87 , omwille van positief FDA nieuws & omdat ARGX-110 slaagkans nu 45% bedraagt. Advies van Kopen nr Opbouwen pic.twitter.com/KLsB6pfDuz — Tom Simonts (@TSimonts) 6 juni 2018

Update 08:10 uur: Tussendoortje

Update 08:10 uur: Inflatie

Inflation bogeyman prompts fuel subsidies across Southeast Asia https://t.co/wz0iWxD6Pf pic.twitter.com/IMb9LC0dfO — Bloomberg (@business) 6 juni 2018

Update 08:00 uur: MdXHealth

Overeenkomst met Philips afgesloten:

Update 08:00 uur: Adviezen

